É por isso que o Google Pixel 4a não estará disponível até 1º de outubro

(Pocket-lint) - Para um telefone que (acreditamos) deveria ser anunciado originalmente em 12 de maio, houve um atraso significativo na chegada do Pixel 4a .

Por que achamos que foi originalmente previsto para 12 de maio? Como foi quando a palestra do Google I / O 2020 deveria ocorrer e quando o Pixel 3a foi anunciado em 2019, faz sentido do ponto de vista histórico.

A maior oferta, no entanto, é que as imagens oficiais da imprensa para o telefone têm a data de 12 de maio mostrada na tela. Geralmente, quando um dispositivo é mostrado durante um evento de inicialização, ele tem a data correta.

Com o anúncio oficial do Pixel 4a em 3 de agosto, finalmente conseguimos ver este telefone indescritível, apenas para ser atingido com o próximo capítulo da história dos atrasos deste telefone: as encomendas não serão abertas até 10 de setembro e o telefone em si não estará disponível até 1º de outubro.

Isso acontece seis meses depois, quando originalmente esperávamos que o telefone fosse lançado.

"Como muitas empresas, nossa cadeia de suprimentos foi impactada pelo COVID-19 e tivemos que ajustar nossos planos de lançamento para garantir a segurança de nossos funcionários, parceiros e clientes", afirmou o Google em comunicado.

"Dito isso, estamos muito empolgados por lançar a próxima versão de nossa linha de produtos Pixel, com o Pixel 4a".

Então, aqui está: o Pixel 4a é outra vítima da pandemia global - mas pelo menos agora a especulação no 4a pode terminar e podemos voltar nossa atenção para o Pixel 5.

Escrito por Chris Hall.