Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google Pixel 4a agora é oficial após o que parece ser muitos meses de especulação sobre se o Google realmente iria lançar este telefone.

O Google Pixel 4a substitui o Pixel 3a - não há modelo XL; portanto, o Google está aderindo ao tamanho menor do telefone para 2020.

O Google Pixel 4a possui uma tela OLED de 5,81 polegadas com resolução Full HD +, 2340 x 1080 pixels, para impressionantes 443ppi. Isso resulta em um telefone compacto, medindo 144 x 69,4 x 8,2 mm e pesando 143g. Ele possui um corpo de plástico com um sensor de impressão digital na parte traseira do telefone.

Está posicionado na faixa intermediária competitiva, equipado com o Qualcomm Snapdragon 730G com 6 GB de RAM. Isso significa que ele oferece apenas conectividade 4G, sem avançar para as velocidades da próxima geração, embora este ainda seja um telefone poderoso, com o hardware da série Snapdragon 700 fornecendo uma experiência quase emblemática.

Há 128 GB de armazenamento, dobrando a capacidade do Pixel 3a, mas não há slot para cartão microSD.

Há um soquete de fone de ouvido de 3,5 mm, com o Google pendurado em um recurso legado popular, enquanto o USB-C na parte inferior do telefone permite carregar a bateria de 3140 mAh, com um carregador de 18 W na caixa para garantir uma carga rápida. O Google diz que a bateria oferece 24 horas de uso.

squirrel_widget_317382

Olhando para as câmeras importantes e os fãs de Pixel, não ficará surpreso ao saber que este telefone oferece apenas uma câmera na parte traseira, com o Google optando por evitar a armadilha de venda excessiva em que muitos telefones de médio alcance caem.

Com uma única câmera de 12,2 megapixels f / 1.7 na parte traseira, o que este telefone realmente traz à tona são as habilidades de fotografia computacional do Google, permitindo que você aproveite todas as tecnologias que são elogiadas no Pixel 4 .

Isso significa que você obtém excelentes fotos de retrato na câmera frontal e traseira, obtém Night Sight para fotos com pouca luz e a opção de astrofotografia do Google que permite tirar fotos das estrelas. Sim - em um telefone de gama média.

Há uma única câmera frontal de 8 megapixels f / 2.0, mais uma vez, com muitas habilidades para garantir fotos decentes em todas as condições, embora o foco seja fixo.

Uma grande parte da história de qualquer telefone Pixel é o que o software desbloqueia. Você está na frente da fila para qualquer atualização do sistema; embora o telefone seja anunciado com o Android 10, esperamos que ele mude para o Android 11 assim que o software for anunciado.

Você também obtém todas essas habilidades do Google Assistant - embora todos os telefones Android o façam - mas aqui você encontra alguns extras do Pixel, como o Playing Now, que identifica as músicas que o telefone ouve em segundo plano, para que você possa descobrir facilmente qual é a melodia cativante. é.

O Pixel 4a terá preço de 349 libras no Reino Unido, o que soa um pouco alto, considerando que o OnePlus Nord - que é maior e mais poderoso - custa apenas 30 libras a mais por 379 libras. Você pode ver como esses dois telefones se comparam aqui .

O estranho do Google Pixel 4a é o cronograma de lançamento: anunciado em 3 de agosto, pré-encomenda aberta em 10 de setembro, com disponibilidade a partir de 1 de outubro, pelo menos para o Reino Unido.

Parece que o jogo em espera continua para o Pixel 4a.

Escrito por Chris Hall.