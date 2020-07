Android 11: R é para bolo de veludo vermelho

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Google revelou o nome saboroso tratamento para sua versão mais recente do Android . Acontece que R significa Red Velvet Cake. Yum!

Antes do Android 10 , o Google usava nomes saborosos para quase todas as versões do Android como um nome público. De fato, as versões do Android eram geralmente conhecidas pela letra ou nome deserto / doce.

É uma lista alfabética que remonta ao Android 1.5 Cupcake. Sem dúvida, você se lembrará de nomes como KitKat, Oreo, Marshmallow, Nougat e Pie dos últimos anos.

Quando chegamos ao Q, ele mudou, mas o Google ainda usa os nomes internamente, de acordo com David Burke, vice-presidente de engenharia do Android.

Em uma entrevista ao All About Android, ele confirmou que o Android 11 R é referido internamente como Red Velvet Cake. Qual é - francamente - o nome Android mais delicioso de todos os tempos.

O Android 11 foi lançado recentemente como uma versão beta pública e envolve várias alterações funcionais e na interface de elementos como agrupamento de notificações, bolhas de mensagens e uma nova tela de desligamento.

Espera-se que seja lançado oficialmente em algum momento de setembro / outubro e chegue inicialmente aos telefones Android One e dispositivos Google Pixel.