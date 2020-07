Afinal, o Google Pixel 4a pode ser 5G, de acordo com o vazamento

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Pixel 4a é um dos telefones mais abertamente aguardados no momento. Estamos aguardando meses pelo aparelho, que foi adiado várias vezes devido à situação de saúde global e a outras circunstâncias.

O Google continua de boca fechada no telefone, por enquanto, mas isso não impediu o boato de girar, e agora parece que uma pequena operadora nos EUA se tornou a mais recente a cair.

Estrondo! A Mobile, essa operadora, tem uma lista em seu site de telefones compatíveis com 5G que fornece e nessa lista há um telefone do Google sem nome com a designação "Google G025E".

Como o Google ainda não possui um telefone 5G, este deve ser um novo telefone celular, como apontado pelos desenvolvedores do XDA , levantando a questão de qual telefone é esse. O mais provável é de fato uma versão 5G do Pixel 4a, já que é o aparelho que esperamos ser anunciado a seguir.

A expectativa é que o Pixel 4a seja alimentado pelo Qualcomm Snapdragon 765 SoC habilitado para 5G, o que é interessante, já que o mesmo chip provavelmente estará no coração do Pixel 5 principal quando for lançado. Isso significa que a principal diferença será a qualidade de construção e os recursos premium e, é claro, a consequente lacuna no preço.

Ainda não se sabe se o Google pode trilhar essa linha tênue, especialmente porque ainda não temos nenhuma palavra oficial sobre o Pixel 4a.

Teremos que esperar para ver este, mas o fato de o 5G ter sido um recurso há muito tempo, sem nunca ter sido morto com sucesso na mente das pessoas, nos faz pensar se o Google o incluirá.