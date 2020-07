Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Google Pixel 4a apareceu de forma oficial na Google Store, onde uma foto do smartphone indescritível foi postada, segundo o 9to5Google.

O telefone enigmático está se aproximando do status de Yeti - geralmente avistado, mas ninguém sabe ao certo se existe. O que é mais interessante nessa imagem não é a forma do telefone que vimos antes, mas a data no visor.

É comum ter a data de lançamento exibida nessas imagens e, nesse caso, a data é 12 de maio de 2020. No ciclo normal de coisas, podemos ver essas imagens vazarem antes do lançamento de um dispositivo, geralmente revelando a inauguração.

No caso do Pixel 4a, estamos recebendo confirmação dessa data 2 meses após os planos de lançamento originais terem sido arquivados. Previmos que 12 de maio seria a data de lançamento do Pixel 4a, porque essa deveria ser a palestra de abertura do Google I / O - um evento que foi cancelado.

Esta imagem é provavelmente a mais próxima de algo oficial neste telefone. Quando o Google I / O não acontecia, pensávamos que seria lançado no Android 11 Beta Show - mas isso também foi cancelado. Dizemos há algum tempo que o Google precisa iniciar e lançar algo - e 13 de julho foi uma das datas vazadas que achamos que poderia acontecer.

Quanto mais tempo esse telefone de médio alcance não for lançado, mais chegamos ao lançamento do Pixel 5 - e será um dia estranho se o Google anunciar o Pixel 4a e o Pixel 5 ao mesmo tempo.

Por enquanto, temos apenas que esperar e assistir: houve um monte de vazamentos para este Pixel mais barato, mas atualmente não temos idéia de quando será lançado ou qual será o nome dele.