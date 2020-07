Data de lançamento do Android 11 agendada para 8 de setembro

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Como já suspeitávamos, parece que o Google está se preparando para lançar o Android 11 ao público em 8 de setembro.

Não sabemos se o Google vazou conscientemente as informações em si, ou se foram acidentais, em um vídeo focado no desenvolvedor que envolve os esforços inteligentes do Google, um slide mostra uma Lista de verificação para o lançamento do Android 11 de 8 de setembro.

Isso está de acordo com o que esperávamos, depois das 11 semanas do Android do Google, que pareciam uma contagem regressiva para o lançamento, por volta da primeira ou segunda semana de setembro.

Sem o Google sair e anunciar que definitivamente será o 8º, isso é o mais próximo que provavelmente chegaremos a um anúncio oficial da data de lançamento até a plataforma estar finalmente pronta para o consumo em massa.

Incorporamos o vídeo abaixo para que você possa ver o slide por volta da marca das 18:15.

O Android 11 traz uma série de novos recursos, incluindo notificações reprojetadas e reorganizadas, um menu de energia renovado (incluindo controles inteligentes e acesso ao Google Pay), além de muito mais.

É quase certo que seja disponibilizado primeiro nos dispositivos Pixel e nos telefones Android One, com outros fabricantes seguindo o exemplo nos meses seguintes ao lançamento inicial.

Obviamente, a decisão da interface pode diferir entre os fabricantes e, mesmo quando é lançada para marcas como Samsung, OnePlus e Sony, muitas vezes você encontrará alguns elementos que não chegam a todos.

À medida que os fabricantes anunciam a compatibilidade, manteremos você atualizado em nosso recurso de data de lançamento . Até lá, fique atento.