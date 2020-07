Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Google Pixel 5 apareceu on-line na forma de renderizações vazadas, revelando um protótipo inicial do telefone.

David Kowalski ( @ xleaks7 ) compartilhou as imagens geradas por computador, sem revelar a fonte. Kowalski tem um histórico desconhecido neste momento, mas seu vazamento foi amplamente coberto pelos blogs de vigilância do Android. Somos céticos em relação à sua credibilidade, mas optamos por compartilhar por interesse.

As renderizações do Pixel 5 da Kowalski mostram um módulo de câmera de lente dupla muito reminiscente do Pixel 4, mas com o que parece ser um scanner de impressão digital montado na parte traseira. Lembre-se de que a maioria dos telefones premium oferece leitores de impressão digital na tela em vez de sensores de impressão traseira.

Por fim, a frente do Pixel 5 parece ter uma única câmera selfie em um recorte de exibição alinhado à esquerda, bem como o Pixel 4a vazado .

O Pixel 5 provavelmente será lançado no final de outubro ou novembro, seguido por remessas algumas semanas depois. Mais de um modelo é esperado. Os telefones provavelmente virão com o Android 11 pré-instalado. O modelo padrão deve custar US $ 699, enquanto o XL pode custar US $ 799 nos EUA.

