Google Pixel 4a passa por certificação, tem bateria maior que 3a

O próximo orçamento do Google, Pixel , passou por mais uma certificação, sugerindo que um lançamento é iminente. Nesse caso em particular, esse é o NCC em Taiwan e o TUV Rheinland.

Quando os dispositivos passam pela certificação em órgãos reguladores como esse, praticamente sempre indica que um lançamento será lançado em breve. Como descobrimos quando os telefones aparecem na FCC dos EUA e na TENAA da China.

Independentemente dos organismos de certificação exatos, isso indica que o dispositivo é real e, desta vez, vem com algumas especificações novas.

De acordo com as listagens, o Pixel 4a apresentará uma capacidade típica de 3.140mAh (3.080mAh). Esse último número é um que já vimos rumores antes e o empurra um pouco acima da bateria de 3.000mAh do Pixel 3a .

Isso sugere que não veremos uma enorme diferença na vida útil da bateria ao comparar o telefone com o antecessor, mas se ele funcionar como o 3a, deve facilmente levar a maioria dos usuários ao longo de um dia.

Outra especificação revelada nas listagens é que o Pixel 4a - sem surpresa - será fornecido com o mesmo adaptador de energia de 18 W que estamos acostumados a ver com os telefones Pixel.

Fora isso, não há muito mais revelado por essas listagens de certificação. Esperamos que o telefone aterre em algum momento nos próximos meses e, após a descontinuação do Pixel 3a , esse lançamento poderá ser mais cedo ou mais tarde.

Como sempre, manteremos você atualizado à medida que mais detalhes surgirem, até o momento em que o telefone for lançado oficialmente pelo Google.