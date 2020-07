Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Se você sempre quis comprar um Pixel 3a ou Pixel 3a XL, é melhor fazê-lo rapidamente, porque o Google decidiu parar de fazê-lo.

A empresa de Mountain View disse à Android Police que está descontinuando seus smartphones de médio alcance e depois disse ao The Verge que a Google Store "vendeu através de seu inventário" do Pixel 3a. Ele disse que concluiu as vendas e que o telefone só estará disponível em alguns parceiros "enquanto durarem os estoques". Vá procurar o Pixel 3a na Google Store e verá que ele está listado como fora de estoque.

É na Amazon, por enquanto, no entanto.

Em nossa análise do Pixel 3a , observamos que o Google optou por criar uma versão mais acessível de seus smartphones Android puros e até usou alguma inteligência artificial inteligente para garantir que a câmera e o desempenho sejam praticamente os mesmos dos modelos mais caros. A impressão duradoura, no entanto, é que este é um smartphone fabricado com materiais mais baratos e com componentes internos menos potentes.

Dito isto, se o que você quer é uma experiência pura em Pixel e acesso à sua configuração de câmera por menos dinheiro, o Pixel 3a é um negócio. Com a descontinuação, o único outro telefone que o Google vende é o Pixel 4, lançado em outubro passado. O Pixel 4a deve chegar em breve. Esperava-se que chegasse na primavera, mas a pandemia de coronavírus provavelmente forçou o Google a adiar seu lançamento.

