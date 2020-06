Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Google está trabalhando em um recurso de chamada verificada, que garantirá que você saiba facilmente a diferença entre uma chamada importante e algo que é spam, permitindo que a empresa que está ligando repasse detalhes sobre o que é a ligação.

O sistema depende de empresas que fornecem informações quando é feita uma chamada que, por meio de um servidor do Google, é enviada para o aplicativo do telefone do Google no dispositivo Android. Isso permitirá que você saiba quem está ligando e, mais importante, por que eles estão ligando para você.

A empresa precisará ser verificada com o Google e poderá ser uma maneira de filtrar chamadas com spam ou chamadas fraudulentas, além de garantir que você atenda essas chamadas do seu banco ou de outra empresa que você realmente precisa atender.

O Google deseja salientar que nem todas as chamadas "não verificadas" serão spam - e haverá algumas empresas que optarão por não usar o sistema.

Os detalhes do novo sistema, detectados pela Polícia Android, estão nas páginas de suporte do Google, detalhando que as Chamadas verificadas serão ativadas por padrão, mas haverá algumas etapas que você poderá seguir - como adicionar seu número de telefone à sua Conta do Google .

O Google oferece vários serviços para triagem e identificação de chamadas há vários anos. Em um nível básico, o Google identificará a empresa para que você possa ver o que a empresa está chamando. Em um nível mais avançado, oferece triagem de chamada, que atenderá o telefone para você e verá quem está ligando antes de iniciar uma conversa por voz.

O último recurso Tela de chamada não está disponível globalmente e, atualmente, não sabemos se o novo recurso Chamadas verificadas também será global.