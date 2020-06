Tudo o que falta agora é um evento de lançamento de hardware do Google

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Com o Google I / O sendo adiado pelo calendário em 2020, a empresa de Mountain View perdeu seu evento de lançamento natural para alguns dos dispositivos que esperávamos no início de 2020.

A esperança foi então levantada pela perspectiva do evento beta do Android 11, que foi novamente descartado, pois o Google decidiu que não era o momento certo para comemorar. Essa tem sido a história de 2020.

Mas o Google ainda tem planos de lançar dispositivos em 2020 e tem havido um fluxo constante de informações, levando-o a se perguntar para onde esse evento de lançamento indescritível chegou.

Um dos dispositivos previstos é o Pixel 4a. Projetado como um telefone puro e acessível do Google, este telefone ganhou muitos elogios em 2019 e foi o aparelho com o melhor desempenho do Google em vendas .

Provavelmente, isso se deve à combinação de uma câmera fantástica - livre de truques que você encontra em outros dispositivos acessíveis - com um preço muito distante dos principais telefones que os fabricantes sempre procuram.

Os rumores sobre o Pixel 4a são exibidos desde dezembro de 2019 e, em junho de 2020, finalmente chegaram à FCC - um dos organismos de certificação dos EUA -, o que geralmente significa que está pronto para o mercado.

O segundo dispositivo que está vazando - incluindo o próprio código do Google - é um dispositivo com o nome de Sabrina. É uma reconsideração do Chromecast Ultra, introduzindo uma nova geração de dispositivos Android TV - embora algo possa ser uma nova marca no Android TV para o Google TV.

Vimos vídeos vazados, vimos o hardware mencionado e falamos sobre como o controle remoto funcionará - os rumores e vazamentos foram abundantes . Considere que o Chromecast Ultra do Google tem 4 anos e você pode ver que está demorando muito.

Esperamos que o Google reposicione o "Google TV", usando-o como uma chance de fortalecer sua posição no importante mercado de streaming, enquanto o desenvolve como uma plataforma para o Google Stadia. A montanha de evidências para o dispositivo de TV de última geração está implorando por um evento de lançamento.

Então, a parte que falta no quebra-cabeça é quando realmente vamos ver esses dispositivos. Rumores sugeriram que o Pixel 4a estará disponível em julho. Tivemos uma data de envio para 7 de julho e rumores de um evento em 15 de julho - o que não acontece, mas sugere que algo acontecerá em breve.

Também vimos algumas alterações de preço nos dispositivos de hardware do Google, com o Nest Cam Indoor e o Nest Hub RRP caindo na Google Store no Reino Unido. Às vezes, isso acontece quando uma empresa deseja reposicionar dispositivos mais antigos antes que novas versões cheguem e incentivar a venda de estoque antigo.

O que estamos esperando é algo do Google, aquele vislumbre de um evento de lançamento de hardware para que tudo se encaixe. Todos os sinais sugerem que isso acontecerá em breve - e com os cancelamentos do Google nos últimos meses, gostaríamos de adotar uma medida para aumentar a empolgação em torno do ecossistema do Google em breve.