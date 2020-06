O arquivo do Google Pixel 4a FCC é exibido: um lançamento é iminente?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Google ainda não lançou o Pixel 4a , levando muitos a se perguntarem se o dispositivo será exibido. Mas uma nova evidência está fornecendo alguma clareza, possivelmente até sugerindo que o dispositivo pode ser iniciado mais cedo ou mais tarde.

Um novo pedido da Comissão Federal de Comunicações dos EUA, descoberto pela primeira vez por Mishaal Rahman, da XDA-Developers, é talvez o sinal mais claro de que o Pixel 4a está prestes a estrear. Como o The Verge observou, o pedido indica especificamente que um telefone "G025J" do Google agora pode ser vendido nos EUA. O telefone parece não ter tecnologia de radar usando frequências de rádio de onda mm, por isso provavelmente não possui o chip sensor de radar Soli do Google para controle de gestos.

Houve dúvidas sobre se o Pixel 4a teria esse chip ou se o Google o reduziria para reduzir o preço do telefone. De qualquer forma, os arquivos da FCC como esses geralmente aparecem logo antes de um telefone se tornar oficial. Como o Pixel 4a deve chegar iminentemente e provavelmente será posicionado como um dispositivo de orçamento, pode-se supor que o dispositivo G025J é de fato o Pixel 4a.

Também não devemos esquecer que o Pixel 4 tinha o apelido G020 em seus próprios arquivos, portanto um derivado do G025 poderia muito bem ser para um telefone Pixel mais recente.