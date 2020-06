Google Pixel 4a opções de cores e preços europeus vazaram

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Ainda não sabemos quando o Google lançará seu smartphone Pixel 4a , mas graças a um varejista francês, temos uma idéia de quanto custará na Europa, além de algumas opções de cores disponíveis.

A Ordimedia possui o aparelho listado em "Just Black" e "Blue" - embora este último provavelmente tenha um nome "maluco" no lançamento, como é o caminho do Google . É usado "Really Blue" no passado.

O site de varejo também lista o preço das duas variações de cores como € 509,56, incluindo IVA. Isso inicialmente parece exagerado, considerando que o vazamento de preço anterior (em março de 2020) alegou que seria de US $ 399 nos EUA .

No entanto, o preço nos EUA será isento de impostos estaduais e, se você considerar que a taxa de IVA na França é de 20%, isso o aproxima de € 400. Isso é muito mais convincente.

A maneira como essas coisas acabam, isso também pode significar que estará entre 350 e 400 libras no Reino Unido.

Agora, considerando que conhecemos todas as especificações também , tudo o que precisamos é a data de lançamento. Sem I / O do Google este ano - por razões óbvias - a empresa está sendo mais cautelosa com seus planos.

O varejista francês sugere uma entrega em 7 de julho, mas ouvimos um lançamento em 13 de julho de outras fontes.

Sem dúvida descobriremos em breve, pois ambos estão bem próximos agora.