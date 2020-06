O Android 11 traz um monte de controladores de jogos para o fold com mapeamentos de botões

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Pode não ser o caso do Android 11 estar completamente disponível, mas está cada vez mais próximo desse ponto, e a versão beta pública mais recente deu às pessoas muitas informações e alterações para serem exploradas.

Parece que, além das sutis mudanças de design e adições que geralmente vêm com uma atualização do sistema operacional como a 11, o Google também está prestando atenção aos gritos dos jogadores móveis.

A equipe da XDA Developers descobriu uma lista de controladores de jogos de terceiros que receberam recentemente o mapeamento de botões no Android 11 - o que significa que conectá-los a um telefone Android 11 os mudará automaticamente para um layout de botão que funcione corretamente.

Esse mapeamento de controle já havia chegado em versões anteriores para alguns dos controladores mais populares do mercado, como o Xbox One Wireless Controller e o Dualshock 4, mas existem inúmeras opções mais acessíveis que não são tão facilmente conectadas no momento.

Isso pode mudar com esta lista, no entanto, responsável por 84 modelos de controladores diferentes, incluindo dispositivos de grandes nomes do mundo dos periféricos, incluindo Razer, Mad Catz, PowerA e Hori, entre outros.

Isso leva a lista de remapeamentos de controladores de 50 para 134, uma grande vantagem que deve facilitar um pouco a vida de alguns jogadores de dispositivos móveis quando o Android 11 é implantado em seus telefones.