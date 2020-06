Quando meu telefone obterá o Android 11?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A versão mais recente do Android é o Android 11. Depois de abandonar os nomes doces para algo mais simplista, o Google lançou a versão beta do novo software, o que significa que estamos na contagem regressiva para o lançamento completo.

No momento, estamos apenas nos estágios beta deste software, portanto a disponibilidade é escassa, mas estamos trabalhando para descobrir quais dispositivos são elegíveis para atualizações e quando esses dispositivos obterão o software. Você pode dar uma olhada no que a atualização do Android 11 traz aqui .

Para descobrir quando, especificamente, você receberá a atualização e poderá experimentar todos os novos recursos incluídos no lançamento, continue lendo.

A versão beta pública do Android 11 começou em 11 de junho, mas inclui apenas alguns dispositivos Pixel no lançamento. Observe que o pixel original foi excluído desta lista. Como essa não é a versão final do Android 11, você precisará ativar a atualização e entender que ainda é um software em desenvolvimento. Você pode descobrir tudo sobre a versão beta aqui .

Os seguintes dispositivos são suportados, sugerindo que eles obtenham o Android 11:

Pixel 2

Pixel 2 XL

Pixel 3

Pixel 3 XL

Pixel 3a

Pixel 3a XL

Pixel 4

Pixel 4 XL

Como estamos atualmente na fase beta do Android 11, não sabemos exatamente quando o novo software chegará na forma final. O Android 10 foi lançado na terça-feira, 3 de setembro de 2019. No site do Google Developers , há um recurso "11 semanas do Android", que leva uma semana para detalhar diferentes aspectos do software em execução até o final de agosto.

Parece uma contagem regressiva, pois na semana seguinte seria a mesma semana em que o software foi divulgado no ano anterior. Especulando, poderíamos dizer que o Android 11 pode aparecer na forma final na terça-feira, 1 de setembro de 2020 ou na terça-feira, 8 de setembro de 2020. Essa é a nossa melhor estimativa melhor nos padrões anteriores - é claro, depende muito de como o beta é executado.

No início do ciclo de vida do novo software, estamos muito longe do Android 11 aparecendo em qualquer outro dispositivo, mas existe algum espaço para especular sobre quais dispositivos o obterão, com base no histórico, promessas de lançamento e confirmações semioficiais.

Ajustaremos esta lista conforme as confirmações aparecerem.

O registro da Nokia com atualizações é bom. A empresa usa o Android One na maioria dos dispositivos e atualizou com êxito a maioria dos dispositivos Android 10 antes de qualquer outra pessoa. Ele também promete duas versões em seus telefones, portanto, qualquer coisa lançada no Android 9 Pie deve ser elegível para o Android 11. Isso deve incluir:

Nokia 9 PureView

Nokia 8.3

Nokia 8.1

Nokia 7.2

Nokia 6.2

Nokia 5.3

Nokia 4.2

Nokia 3.2

Nokia 3.1 Plus

Nokia 2.3

Nokia 2.2

Nokia 1.3

Nokia 1 Plus

O OnePlus foi bom com as atualizações e houve uma prévia do desenvolvedor do Android 11 disponível no OnePlus 8. Estes são os dispositivos que esperamos obter a atualização:

OnePlus 8 Pro (pré-visualização do desenvolvedor)

OnePlus 8 (pré-visualização do desenvolvedor)

OnePlus 7T Pro

OnePlus 7T

OnePlus 7 Pro

OnePlus 7

OnePlus 6T

A Samsung não sente que a necessidade de atualizar rapidamente e no passado tenha sido lenta - mas possui um grande número de telefones, muitos dos quais tecnicamente seriam elegíveis, porque a Samsung oferece 2 anos de atualizações. É provável que os seguintes telefones sejam incluídos:

Galaxy S20 Ultra

Galaxy S20 +

Galaxy S20

Galaxy S10 5G

Galaxy S10 +

Galaxy S10

Galaxy S10e

Galaxy S10 Lite

Galaxy Z Flip

Galaxy Fold

Galaxy Note 10+

Galaxy Note 10

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy A Quantum

Galaxy A90 5G

Galaxy A71

Galaxy A51

Galaxy A41

Galaxy A31

Galaxy A21s

Galaxy A21

Galaxy A11

Galaxy A01

A Xiaomi parece que está tentando encher os sapatos da Huawei em todo o mundo e confirmou que fará parte do Android 11 beta - sugerindo que o Android 11 será instalado rapidamente em alguns telefones. Muito pode depender da linha do tempo da MIUI, no entanto.