Quando meu telefone terá o Android 11?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A versão mais recente do Android é o Android 11. Tendo abandonado os nomes doces para algo que é mais simplista (seria Red Velvet Cake), o Google lançou o Android 11 em 8 de setembro, após um período em beta.

Você pode dar uma olhada no que a atualização do Android 11 traz aqui .

Para saber quando, especificamente, você obterá a atualização e poderá experimentar todos os novos recursos por conta própria, continue lendo.

O beta público do Android 11 começou em 11 de junho, mas foi lançado ao público em 8 de setembro, quando a atualização é disponibilizada para dispositivos Pixel. Observe que o Pixel original foi excluído desta lista, portanto, sua vida útil chegou ao fim.

Os seguintes dispositivos agora podem ser atualizados para o Android 11 a partir de 8 de setembro:

Pixel 2

Pixel 2 XL

Pixel 3

Pixel 3 XL

Pixel 3a

Pixel 3a XL

Pixel 4

Pixel 4 XL

Pixel 4a

Espera-se que o Pixel 5 e o Pixel 4a 5G sejam lançados com Android 11 fora da caixa no final do ano.

Agora que o Google lançou a versão final do Android 11, a corrida começou para os fabricantes colocarem isso em seus dispositivos o mais rápido possível. Algumas empresas confirmaram que atualizações estão chegando, algumas - como Xiaomi, Oppo, OnePlus e Realme - estavam no programa beta e o Google disse que terá o Android 11 em dispositivos selecionados a partir do primeiro dia.

O processo de atualização do Android pode demorar muito. Os fabricantes visam primeiro os dispositivos principais e a implantação em todos os dispositivos deve levar muitos meses, se não anos.

Aqui está tudo o que sabemos sobre atualizações para o Android 11 e estamos acompanhando as novas informações à medida que se tornam conhecidas. Se uma marca não está na lista, é porque essa marca ainda não disse nada sobre atualizações.

O histórico da Nokia com atualizações é bom. A empresa usa o Android One na maioria de seus dispositivos e atualizou com sucesso a maioria de seus dispositivos Android 10 antes de qualquer outra pessoa. A Nokia foi rápida em reconhecer o lançamento do Android 11 e prometer que atualizações viriam.

Olá @Android 11. Como sempre, com nossa promessa de sistema operacional de 2 anos, estaremos atualizando nossos telefones para levar nossos consumidores diretamente para o que mais importa. # Android11 https://t.co/WB1bh4szri - Nokia Mobile (@NokiaMobile) 8 de setembro de 2020

A promessa de duas versões do sistema operacional da Nokia deve significar que qualquer coisa lançada no Android 9 Pie deve ser elegível para o Android 11. Isso deve incluir:

Nokia 9 PureView

Nokia 8.3

Nokia 8.1

Nokia 7.2

Nokia 6.2

Nokia 5.3

Nokia 4.2

Nokia 3.2

Nokia 3.1 Plus

Nokia 2.3

Nokia 2.2

Nokia 1.3

Nokia 1 Plus

O OnePlus tem sido bom com atualizações e havia um Android 11 dev preview disponível no OnePlus 8, então não é nenhuma surpresa que o OnePlus lançou seu beta aberto em 8 de setembro também. Isso está disponível apenas para o OnePlus 8 e o OnePlus 8 Pro, mas sugere que a atualização chegará em breve para alguns dispositivos OnePlus.

O OxygenOS 11 incluirá uma atualização da IU, tela sempre ativa e um modo escuro aprimorado, junto com recursos do Android 11.

Estes são os dispositivos que esperamos obter a atualização:

OnePlus Nord

OnePlus 8 Pro - beta aberto a partir de 8 de setembro de 2020

OnePlus 8 - beta aberto de 8 de setembro de 2020

OnePlus 7T Pro

OnePlus 7T

OnePlus 7 Pro

OnePlus 7

OnePlus 6T

Oppo também tem trabalhado em estreita colaboração com o Google e tem um ColorOS 11 beta rodando em vários dispositivos. A empresa vai lançar oficialmente o ColorOS 11 em 14 de setembro , o novo software que será baseado no Android 11.

Os dispositivos a seguir já foram confirmados para a versão beta e esperamos muito mais informações em breve:

Oppo Find X2 - beta de 8 de setembro

Oppo Find X2 Pro - beta de 8 de setembro

Oppo Reno 3 - beta de 8 de setembro

Oppo Reno 3 Pro - beta de 8 de setembro

Redmi faz parte da família Xiaomi, então onde Xiaomi vai, Redmi segue - mas em um estilo mais acessível. Redmi tinha alguns dispositivos incluídos no teste beta e provavelmente receberiam o tratamento completo rapidamente no futuro.

Redmi K30 Pro

Redmi K30

Redmi tende a garantir uma atualização do sistema operacional, portanto, dispositivos futuros podem incluir o seguinte:

Redmi K30 5G

Redmi K30 Racing Edition

Redmi K30i 5G

Redmi 10X Pro

Redmi 10X 5G

Redmi 10X 4G

Redmi Note 9

Redmi Note 9 Pro Max

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9s

Redmi 9

Redmi 9C

Redmi 9A

Redmi K20 Pro

Redmi K20

A Samsung não sente a necessidade de atualizar rapidamente e no passado era lento - mas tem um grande número de telefones, muitos dos quais, tecnicamente, seriam elegíveis, porque a Samsung oferece 2 anos de atualizações, enquanto a Samsung também oferece comprometido com 3 anos de atualizações em alguns dispositivos . O primeiro aparelho a receber o Android 11 está confirmado para ser o Samsung Galaxy S20, que, segundo a Samsung, chegará "ainda este ano", ou seja, em 2020.

Todos os seguintes dispositivos de qualidade para atualizações:

Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy Note 20

Galaxy S20 Ultra 5G

Galaxy S20 Ultra

Galaxy S20 + 5G

Galaxy S20 +

Galaxy S20 5G

Galaxy S20

Galaxy S10 5G

Galaxy S10 +

Galaxy S10

Galaxy S10e

Galaxy S10 Lite

Galaxy Z Fold 2 5G

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy Z Flip

Galaxy Fold 5G

Galaxy Fold

Galaxy Note 20 Ultra 5G

Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy Note 20 5G

Galaxy Note 20

Galaxy Note 10+ 5G

Galaxy Note 10+

Galaxy Note 10 5G

Galaxy Note 10

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy A Quantum

Galaxy A90 5G

Galaxy A71 5G

Galaxy A71

Galaxy A51 5G

Galaxy A51

Galaxy A41

Galaxy A31

Galaxy A21s

Galaxy A21

Galaxy A11

Galaxy A01

Galaxy Tab S7 + 5G

Galaxy Tab S7 +

Galaxy Tab S7 5G

Galaxy Tab S7

Galaxy Tab S6 5G

Galaxy Tab S6

Galaxy Tab S6 Lite

Xiaomi parece estar tentando preencher o lugar da Huawei globalmente e era parte do beta do Android 11 - sugerindo que teremos o Android 11 em alguns telefones bem rapidamente. Muito pode depender do cronograma do MIUI 12, no entanto, com testes beta em andamento. Xiaomi já se apresentou e disse que o Android 11 está pronto para o Mi 10 e Mi 10 Pro, mas ambos eram dispositivos beta.

Xiaomi Mi 10 - beta

Xiaomi Mi 10 Pro - beta

Pocophone F2 Pro - beta

A Xiaomi também garante duas atualizações de sistema operacional, portanto também pode incluir os seguintes dispositivos de acordo com a Tech In Deep , mas ainda não há confirmação:

Mi 10 Youth Edition (Lite Zoom)

Mi CC 9 Pro

Mi Note 10

Mi Note 10 Pro

Mi Note 10 Lite

Mi 10 Lite 5G

Mi 9

Mi 9 Pro 5G

Mi 9 SE

Mi CC 9

Mi 9 Lite

Edição Mi CC 9 Meitu

Mi A3

Mi 9T Pro

Mi 9T

Escrito por Chris Hall.