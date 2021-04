Quando meu telefone terá o Android 11?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A versão mais recente do Android é Android 11. Tendo abandonado os nomes doces para algo que é mais simplista (seria Red Velvet Cake), o Google lançou o Android 11 em 8 de setembro, após um período em beta.

Você pode dar uma olhada no que a atualização do Android 11 traz aqui .

Para saber quando, especificamente, você obterá a atualização e poderá experimentar todos os novos recursos por conta própria, continue lendo.

O beta público do Android 11 começou em 11 de junho, mas foi lançado ao público em 8 de setembro, quando a atualização é disponibilizada para dispositivos Pixel. Observe que o Pixel original foi excluído desta lista, portanto, sua vida útil chegou ao fim.

Os seguintes dispositivos agora podem ser atualizados para o Android 11 a partir de 8 de setembro:

Pixel 2

Pixel 2 XL

Pixel 3

Pixel 3 XL

Pixel 3a

Pixel 3a XL

Pixel 4

Pixel 4 XL

Pixel 4a

Espera-se que o Pixel 5 e o Pixel 4a 5G sejam lançados com o Android 11 fora da caixa no final do ano.

Agora que o Google lançou a versão final do Android 11, a corrida começou para os fabricantes colocarem isso em seus dispositivos o mais rápido possível. Algumas empresas confirmaram que atualizações estão chegando, algumas - como Xiaomi, Oppo, OnePlus e Realme - estavam no programa beta e o Google disse que terá o Android 11 em dispositivos selecionados a partir do primeiro dia.

O processo de atualização do Android pode demorar muito. Os fabricantes visam primeiro os dispositivos principais e a implantação em todos os dispositivos deve levar muitos meses, se não anos.

Aqui está tudo o que sabemos sobre atualizações para o Android 11 e estamos acompanhando as novas informações à medida que se tornam conhecidas. Se uma marca não está na lista, é porque ela não disse nada sobre atualizações até agora.

A Asus não é o mais rápido quando se trata de atualizações, mas houve algum progresso.

Zenfone 6 - de 29 de dezembro de 2020

Zenfone 7 Pro - beta 23 de setembro de 2020

ROG Phone 2 - beta 20 de janeiro de 2020

A LG não se preocupou com a atualização, mas confirmou a versão beta do Android 11 para o LG Velvet. Agora vimos mais um cronograma da LG Alemanha e um compromisso de atualizar os dispositivos, apesar da empresa encerrar seu negócio de smartphones.

LG Velvet 5G - de 30 de janeiro de 2021 (Coréia), abril de 2021 (Alemanha)

LG Velvet 4G - 2º trimestre de 2021

LG V60 - de 26 de fevereiro de 2021

LG G8X - 2º trimestre de 2021

LG G8S - 3º trimestre de 2021

LG Wing - Q4 2021

LG K52 - Q4 2021

LG K42 - Q4 2021

A Microsoft confirmou que atualizará o Surface Duo para o Android 11 no verão de 2021.

Surface Duo - verão 2021

A Motorola publicou uma extensa lista de dispositivos que receberão a atualização para o Android 11. Não há um cronograma definido, mas em 21 de dezembro de 2020, a Motorola disse que esses dispositivos seriam atualizados "nos próximos meses".

Motorola Razr 5G

Motorola Razr 2019

Motorola Edge

Motorola Edge +

Motorola One 5G - a partir de 27 de abril de 2021

Motorola One Action

Motorola One Fusion

Motorola One Fusion +

Motorola One Hyper

Motorola One Vision

Moto G 5G

Moto G 5G Plus

Moto G Fast

Moto G Power

Moto G Pro - de 21 de janeiro de 2021

Stylus Moto G - a partir de 27 de abril de 2021

Moto G9

Moto G9 Play

Moto G9 Plus

Moto G9 Power

Moto G8 - a partir de 15 de março de 2021

Moto G8 Power - a partir de 15 de março de 2021

Lenovo K12 Note

O histórico da Nokia com atualizações é bom. A empresa usa o Android One na maioria de seus dispositivos e atualizou com sucesso os dispositivos Android 10 antes de qualquer outra pessoa.

Estamos muito animados em anunciar nosso roteiro de atualização do # Android11! Lançamos mais de 1000 atualizações nos últimos 3 anos como parte de nosso compromisso Pure, Secure and Up-To-Date, mantendo seu dispositivo seguro e protegido com os últimos lançamentos do Android. Aos próximos 1000! pic.twitter.com/GJ7RsDImfq - Nokia Mobile (@NokiaMobile) 8 de outubro de 2020

A promessa de duas versões do sistema operacional da Nokia deve significar que qualquer coisa lançada no Android 9 Pie deve ser elegível para o Android 11. A empresa confirmou o seguinte cronograma:

Nokia 8.3 5G - a partir de 02 de fevereiro de 2021

Nokia 8.1 - quarto trimestre de 2020

Nokia 5.3 - Q4 2020

Nokia 2.2 - quarto trimestre de 2020

Nokia 1.3 - Q1 2021

Nokia 4.2 - 1º trimestre de 2021

Nokia 2.3 - Q1 2021

Nokia 2.4 - Q1 2021

Nokia 3.4 - Q1 2021

Nokia 3.2 - a partir de 6 de abril de 2021

Nokia 7.2 - Q1-Q2 2021

Nokia 6.2 - Q1-Q2 2021

Nokia 9 PureView - Q2 2021

Nokia 1 Plus - 2º trimestre de 2021

O OnePlus tem sido bom com atualizações e havia uma visualização de desenvolvimento do Android 11 disponível no OnePlus 8, então não é surpresa que o OnePlus lançou sua versão beta aberta em 8 de setembro também. O OxygenOS 11 incluirá uma atualização de interface do usuário, tela sempre ativa e um modo escuro aprimorado, junto com recursos do Android 11 e que o lançamento foi iniciado . O OnePlus confirmou atrasos nos modelos OnePlus 7, mas confirmou que os modelos Nord receberão a atualização. O OnePlus 8T foi lançado com Android 11.

Estes são os dispositivos que esperamos obter a atualização, incluindo:

OnePlus Nord - a partir de 1 de março de 2021

OnePlus 8 Pro - a partir de 10 de outubro de 2020

OnePlus 8 - a partir de 10 de outubro de 2020

OnePlus 7T Pro - de 23 de março de 2021

OnePlus 7T - de 23 de março de 2021

OnePlus 7 Pro

OnePlus 7

OnePlus 6T

OnePlus 6

OnePlus Nord 10

OnePlus Nord 100

Oppo também tem trabalhado em estreita colaboração com o Google e tem um ColorOS 11 beta rodando em vários dispositivos. A empresa lançou oficialmente o ColorOS 11 em 14 de setembro , o novo software baseado no Android 11.

O seguinte cronograma foi confirmado:

Oppo Find X2 - beta de 8 de setembro, dezembro final de 2020

Oppo Find X2 Pro - beta de 8 de setembro, dezembro final de 2020

Oppo Encontre X2 Pro Automobili Lamborghini - beta de 8 de setembro, final de dezembro de 2020

Oppo Reno 3 - beta de 8 de setembro, final de 12 de dezembro

Oppo Reno 3 Pro - beta de 8 de setembro, final de 12 de dezembro

Oppo Reno 4 Pro 5G

Oppo Reno 4 5G - beta, final 16 de dezembro

Oppo Reno 4 Pro 4G - beta, final de 24 de dezembro

Oppo Reno 4 4G - beta, final de 24 de dezembro

Oppo Reno 4 Z 5G - beta de 11 de dezembro

Oppo Reno 4 Lite - final de dezembro de 2020

Oppo Reno 10x Zoom

Oppo Reno 2

Oppo Reno 2 F

Oppo Reno 2 Z

Oppo Reno

Oppo Reno Z

Oppo F17 Pro - De 12 de novembro na Índia

Oppo F11 - beta de 19 de dezembro

Oppo F11 Pro (inc. Edição da Marvel) - beta de 14 de dezembro

Oppo F15

Oppo A9 - beta de 23 de dezembro

Oppo A92 - beta de 4 de dezembro

Oppo A72 - final de 16 de dezembro

Oppo A52 - beta de 10 de dezembro

Oppo A91

Oppo A5 2020

Oppo A9 2020

É provável que o Realme siga um caminho semelhante ao Oppo, com um beta fechado para teste já em andamento. A atualização virá com o Realme UI 2.0 e a empresa confirmou quais dispositivos receberão essas atualizações de software:

Realme X50 Pro - beta 8 de setembro de 2020, final de novembro de 2020

Realme 7 Pro - novembro de 2020

Realme Narzo 20 - novembro de 2020

Realme X2 Pro - dezembro de 2020

Realme 7 - dezembro de 2020

Realme 6 Pro - dezembro de 2020

Realme Narzo 20 Pro - dezembro de 2020

Realme X3 - janeiro de 2021

Realme X3 Superzoom - janeiro de 2021

Realme X2 - janeiro de 2021

Realme 6 - janeiro de 2021

Realme C12 - janeiro de 2021

Realme C15 - janeiro de 2021

Realme 6i - fevereiro de 2021

Realme Narzo 10 - fevereiro de 2021

Realme Narzo 10A - março de 2021

Realme C3 - março de 2021

Realme X - Q2 2021

Realme XT - Q2 2021

Realme 5 Pro - Q2 2021

Realme 3 Pro - Q2 2021

Realme Narzo 20A - 2º trimestre de 2021

Redmi faz parte da família Xiaomi, então onde Xiaomi vai, Redmi segue - mas em um estilo mais acessível. Redmi tinha alguns dispositivos incluídos no teste beta e provavelmente receberiam o tratamento completo rapidamente no futuro.

Redmi K30 Pro - 9 de setembro de 2020

Redmi K30 Pro Zoom - 14 de novembro de 2020

Redmi K30 - 20 de outubro de 2020 na China

Redmi K30 5G - 21 de novembro de 2020

Redmi K30 Racing Edition

Redmi K30i 5G

Redmi 10X Pro

Redmi 10X 5G

Redmi 10X 4G

Redmi Note 9 - 18 de novembro de 2020 na Índia

Redmi Note 9 Pro Max - 18 de novembro de 2020 na Índia

Redmi Note 9 Pro - 18 de novembro de 2020 na Índia

Redmi Note 9s - 18 de novembro de 2020

Redmi 9

Redmi 9C

Redmi 9A

Redmi Note 8 - 22 de fevereiro de 2021 na China

Redmi K20 Pro

Redmi K20 - 20 de outubro de 2020 na China

A Samsung não sente a necessidade de atualizar rapidamente e no passado era lento - mas tem um grande número de telefones, muitos dos quais, tecnicamente, seriam elegíveis, porque a Samsung oferece 2 anos de atualizações, enquanto a Samsung também oferece comprometido com 3 anos de atualizações em alguns dispositivos . O primeiro dispositivo a receber o Android 11 está confirmado para ser a série Samsung Galaxy S20, que a Samsung diz que chegará "ainda este ano", ou seja, em 2020 e virá como parte do One UI 3.0. Alguns dispositivos foram detalhados em uma linha do tempo para o Egito (via TizenHelp ), suspeitamos que será uma imagem global semelhante.

Todos os seguintes dispositivos de qualidade para atualizações:

Galaxy S20 Ultra 5G - a partir de 3 de dezembro de 2020

Galaxy S20 Ultra - a partir de 3 de dezembro de 2020

Galaxy S20 + 5G - a partir de 3 de dezembro de 2020

Galaxy S20 + - a partir de 3 de dezembro de 2020

Galaxy S20 5G - a partir de 3 de dezembro de 2020

Galaxy S20 - a partir de 3 de dezembro de 2020

Galaxy S20 FE - a partir de 24 de dezembro de 2020

Galaxy S10 5G - a partir de 6 de janeiro de 2021

Galaxy S10 + - a partir de 6 de janeiro de 2021

Galaxy S10 - de janeiro de 2021

Galaxy S10e

Galaxy S10 Lite - janeiro de 2021

Galaxy Z Fold 2 5G - a partir de 11 de janeiro de 2021

Galaxy Z Fold 2 - a partir de 11 de janeiro de 2021

Galaxy Z Flip 5G - a partir de 31 de dezembro de 2020

Galaxy Z Flip - a partir de 31 de dezembro de 2020

Galaxy Fold 5G - fevereiro de 2021

Galaxy Fold - fevereiro de 2021

Galaxy Note 20 Ultra 5G - a partir de 29 de dezembro de 2020

Galaxy Note 20 Ultra - a partir de 29 de dezembro de 2020

Galaxy Note 20 5G - a partir de 29 de dezembro de 2020

Galaxy Note 20 - a partir de 29 de dezembro de 2020

Galaxy Note 10+ 5G - a partir de 30 de dezembro de 2020

Galaxy Note 10+ - a partir de 30 de dezembro de 2020

Galaxy Note 10 5G - a partir de 30 de dezembro de 2020

Galaxy Note 10 - a partir de 30 de dezembro de 2020

Galaxy Note 10 Lite - março de 2021

Galaxy A Quantum

Galaxy A90 5G

Galaxy A80 - maio de 2021

Galaxy A71 5G - a partir de 9 de fevereiro de 2021

Galaxy A71 - maio de 2021

Galaxy A70 - a partir de 25 de março de 2021

Galaxy A51 5G - março de 2021

Galaxy A51 - a partir de 4 de fevereiro de 2021

Galaxy A50 - abril de 2021

Galaxy A41

Galaxy A31

Galaxy A30s - julho de 2021

Galaxy A30 - julho de 2021

Galaxy A21s - maio de 2021

Galaxy A21 - maio de 2021

Galaxy A20s

Galaxy A20 - julho de 2021

Galaxy A11 - junho de 2021

Galaxy A10s - julho de 2021

Galaxy A10 - julho de 2021

Galaxy A01 - junho de 2021

Galaxy Tab S7 + 5G - de 19 de janeiro de 2021

Galaxy Tab S7 + - de 19 de janeiro de 2021

Galaxy Tab S7 5G - a partir de 19 de janeiro de 2021

Galaxy Tab S7 - a partir de 19 de janeiro de 2021

Galaxy Tab S6 5G - a partir de 2 de março de 2021

Galaxy Tab S6 - a partir de 2 de março de 2021

Galaxy Tab S6 Lite - a partir de 2 de março de 2021

Galaxy Tab S5e - julho de 2021

Galaxy Tab A 10.1 - julho de 2021

Galaxy Tab Active Pro - julho de 2021

A Sony confirmou uma espécie de programação do Android 11 para seus dispositivos, de acordo com uma reportagem no Xperia Blog:

Xperia 1 II - de 14 de dezembro de 2020 (Taiwan), de 22 de dezembro de 2020 (Reino Unido)

Xperia 5 II - a partir do final de janeiro de 2021

Xperia 10 II - 27 de janeiro de 2021

Xperia 1 - a partir de 15 de janeiro de 2021

Xperia 5 - de 15 de janeiro de 2021

A Vivo apresentou um cronograma para o Android 11 FunTouch OS beta, dando uma ideia de quando poderemos ver atualizações em seus dispositivos.

Vivo X50 Pro - a partir de meados de dezembro de 2020

Vivo X50 - 15 de fevereiro de 2021 (beta) na Índia

Vivo V19 - 9 de fevereiro de 2021 (beta) na Índia

Vivo V17 Pro - a partir do final de março de 2021

Vivo V17 - a partir do final de março de 2021

Vivo V15 Pro - a partir do final de março de 2021

Vivo V15 - a partir do final de junho de 2021

Vivo S1 Pro - a partir do final de abril de 2021

Vivo S1 - a partir do final de março de 2021

Vivo Z1x - a partir do final de abril de 2021

Vivo Z1Pro - a partir do final de abril de 2021

Xiaomi parece estar tentando preencher o lugar da Huawei globalmente e era parte do Android 11 beta. A Xiaomi implementou o Android 11 em versões beta rapidamente, mas agora começou a implementação do MIUI 12 estável com Android 11 - e anunciou o MIUI 12.5 que irá equipar os telefones em 2021, começando com o Mi 11. Haverá um beta para MIUI 12,5 para alguns dispositivos recentes.

MIUI 12 Stable Update com base no Android 11 está chegando para Mi 10, Mi 10 Pro e POCO F2 Pro pic.twitter.com/Pym4flNXVW - MIUI (@miuirom) 4 de dezembro de 2020

Mi 10T - 4 de fevereiro de 2021 na Índia

Mi 10T Pro - 4 de fevereiro de 2021 na Índia

Mi 10 - a partir de 4 de dezembro

Mi 10 Pro - a partir de 4 de dezembro

Poco F2 Pro - a partir de 4 de dezembro

Poco X2 - 22 de janeiro de 2021

Poco X3 NFC - 9 de março de 2021

Mi 10 Youth Edition (Lite Zoom)

Mi CC 9 Pro - 22 de fevereiro de 2021

Mi Note 10 - 18 de janeiro de 2021

Mi Note 10 Pro

Mi Note 10 Lite

Mi 10 Lite 5G

Mi 9

Mi 9 Pro 5G

Mi 9 SE

Mi CC 9

Mi 9 Lite

Edição Mi CC 9 Meitu

Mi A3

Mi 9T Pro

Mi 9T

Escrito por Chris Hall.