Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Google abriu o teste beta público do Android 11 , a próxima versão principal de seu sistema operacional móvel, que será lançada oficialmente ainda este ano.

O teste beta chega cerca de um mês depois do planejado, pois o Google precisa cancelar sua conferência de desenvolvedores de E / S do Google em maio devido à pandemia do COVID-19. Ele planejava transmitir um evento " Android 11 beta launch show " em 3 de junho, mas o assassinato de George Floyd e os subsequentes protestos mundiais do Black Lives Matter resultaram no cancelamento do evento também.

Agora, o Google está simplesmente anunciando a versão beta, com pouca ou nenhuma fanfarra. No entanto, está destacando os principais recursos do Android 11 em seu anúncio. Por exemplo, o Google adicionou uma seção dedicada à sua bandeja de notificação para aplicativos de mensagens, para que todas as mensagens recebidas permaneçam em um único local para você ver, responder ou marcar como alta prioridade para ignorar Não perturbe.

Outro recurso importante no Android 11 é o Bubbles, que o Google originalmente queria incluir no Android 10. Ele funciona de maneira semelhante ao recurso de cabeças de bate-papo do Facebook Messenger, pois é um atalho específico para uma conversa que permanece persistente na tela enquanto você faz outras coisas. Você pode mover a bolha, tocar nela para abrir a conversa, empilhá-la etc.

O Google também está facilitando o acesso aos controles domésticos inteligentes: pressione e segure o botão liga / desliga para acessar uma nova tela que mostra seus cartões e passes do Google Pay e qualquer dispositivo conectado à sua conta do Google. Para obter uma lista completa dos novos recursos do Android 11, consulte nosso guia .

1/3 Google

Para ingressar na versão beta pública do Android 11, você precisa se inscrever no Programa Android Beta (siga as etapas abaixo). Isso permitirá que você atualize seu dispositivo e receba atualizações sem fio gratuitamente. A primeira versão da versão beta pública já está disponível para dispositivos Pixel - especificamente, Pixel 2 e mais recente. O Google indicou que outros dispositivos serão adicionados à versão beta nas próximas semanas.

Você deve instalar apenas a versão beta pública do Android 11 em um dispositivo secundário, pois pode estar carregado com erros.

Quando a versão beta pública do Android 11 estiver disponível, veja como você pode começar:

Visite google.com/android/beta para se inscrever no Android Beta Program. Faça login na sua conta do Google quando solicitado. Seus dispositivos qualificados serão listados na página seguinte, clique para se inscrever no Programa Beta. Vá para Configurações> Sistema> Avançado> Atualização do sistema para verificar os downloads disponíveis. Deve aparecer dentro de alguns minutos.

Se você já usou o Programa Beta para Android antes da versão beta pública do Android 11, precisará se inscrever novamente no telefone. Depois de se inscrever, você continuará sendo atualizado para cada nova versão do Android 11 beta automaticamente, sem fio.