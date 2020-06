Google atrasa a versão beta do Android 11

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Google tomou a decisão surpreendente de adiar o Beta Launch Show , onde se esperava que a empresa exibisse o Android 11 e disponibilizasse amplamente o beta para os usuários do Android.

A empresa levou ao Twitter através da conta @AndroidDev para expressar que agora não era hora de comemorar o lançamento da nova versão do sistema operacional Android, provavelmente em resposta à agitação civil que varre os EUA.

Estamos felizes em contar mais sobre o Android 11, mas agora não é hora de comemorar. Estamos adiando o evento de 3 de junho e a versão beta. Voltaremos com mais informações sobre o Android 11 em breve. - Android Developers (@AndroidDev) 30 de maio de 2020

O adiamento ocorre logo após o lançamento do Google Pixel 4a também ter sido adiado com base em "análises de mercado", segundo o vazador que divulgou a notícia.

O Google normalmente organiza um evento em maio - o Google I / O - que foi cancelado devido à pandemia de coronavírus, que originalmente era esperado que muitas dessas informações fossem oficialmente divulgadas ao público.

O resultado líquido é que não ouvimos muita coisa do Google sobre produtos futuros, enquanto a empresa se concentra em serviços como o Google Meet, que serviram comunidades isoladas para manter contato, seja para negócios ou lazer.

No momento, não há informações sobre quando veremos o lançamento da versão beta do Android 11, mas a visualização do desenvolvedor já está disponível há algum tempo. A vantagem que a versão beta oferece é que ela é normalmente estável o suficiente para que os usuários comuns tentem se quiserem - e dando aos proprietários de Pixel uma vantagem em se familiarizar com os novos recursos.

Por enquanto, apenas precisamos assistir e esperar: o Google disse que em breve estará compartilhando mais no Android 11.