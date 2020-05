É assim que o Pixel 4a XL seria, se fosse lançado

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Acredita-se fortemente que o Google não anunciará o Pixel 4a XL, mas sim o tamanho menor, o Pixel 4a , que deve ser lançado algum tempo durante o verão.

A premissa dos modelos Pixel a é simples: traz a experiência pura do Android que os telefones Nexus e Pixel oferecem, mas também oferece a câmera do Google, um dos destaques desses telefones.

Em 2019, vimos o lançamento do Pixel 3a e 3a XL. Por todas as contas, isso foi um sucesso comercial, com o modelo vendendo melhor que os principais Pixel 3 e 3XL - e quem pode culpá-los, oferecendo a câmera a esse preço?

Mas sempre tivemos nossas reservas sobre o Pixel 3a XL . Embora fosse um ótimo telefone, parecia um pouco caro pelo que você realmente conseguiu. Sim, a câmera era fantástica, mas o resto do pacote não fazia sentido quando comparado ao que você obteria de uma empresa como a Xiaomi.

Talvez seja por isso que o Pixel 4a XL foi colocado no gelo - ou talvez o modelo maior não tenha vendido bem e o Google decidiu se concentrar em um único modelo.

Essas renderizações vêm do Pigtou.com, que é relativamente novo no jogo que vaza, e não estamos familiarizados com a fonte com a qual eles trabalharam, portanto tudo isso pode ser especulativo, mas é como esse telefone pode ser.

Obviamente, não tivemos confirmação de que o Pixel 4a esteja realmente sendo lançado, mas já temos um dossiê bastante gordo sobre o que esperar desse telefone. Atualmente, acredita-se que aparecerá em 13 de julho.