Como bloquear um número no Android

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Chamadas fraudulentas são um incômodo. Assim como as ligações de empresas tentando vender novos planos de seguro e telefone. Especialmente quando você realmente não está interessado em nada disso. Felizmente, há uma maneira de contornar isso. Hoje em dia, você pode bloquear números em muitos telefones Android , e o processo é muito simples.

Portanto, se é um número que você não reconhece chamando de forma persistente ou apenas uma chamada de vendas na qual não poderia estar menos interessado, siga as etapas abaixo. Com alguns fabricantes usando seu próprio aplicativo de telefone, o processo pode ser um pouco diferente dependendo do telefone que você possui, mas é bastante semelhante. Independentemente disso, detalhamos algumas das marcas mais populares abaixo.

Se você possui um Pixel, OnePlus ou outro telefone Android, como um telefone Nokia ou Motorola acessível, que usa amplamente os aplicativos de ações do Google como padrão, seu processo é fácil.

Abra o aplicativo do telefone Toque na guia "Histórico" Toque nos três pontos ao lado do número que você deseja bloquear Selecione Número do bloco

Depois de bloqueá-lo, você poderá visualizar seus números bloqueados no aplicativo Telefone tocando nos três pontos no canto superior, escolhendo Configurações e depois Configurações de bloqueio. Nesta próxima tela, você verá Números bloqueados. Se você adicionou um por engano e precisa removê-lo da lista, basta pressionar o X.

Se você possui uma Samsung , não usará o aplicativo de telefone do Google, o que a Samsung projetou e desenvolveu para sua própria versão do Android.

Abra o aplicativo do telefone Selecione a guia Recentes Toque no número que você deseja bloquear Toque no i Selecione o ícone Bloquear na barra inferior

Para visualizar sua lista de números bloqueados, toque no ícone do menu de três pontos no canto superior direito da tela principal do aplicativo Telefone. Selecione Configurações e depois Bloquear números.

Os telefones Huawei e Honor usam o software EMUI da Huawei, construído sobre o Android, e o processo é semelhante, mas um pouco diferente. Siga as etapas abaixo para bloquear números no seu telefone EMUI 10.

Abra o aplicativo do telefone Toque no ícone i ao lado do número de telefone que você deseja bloquear Toque no ícone "Mais" de três pontos na parte inferior da tela Selecione Bloquear contato

Se, por qualquer motivo, você precisar ver uma lista dos seus números bloqueados, basta abrir o aplicativo de telefone e tocar no ícone do menu de três pontos no canto superior direito e selecionar Bloqueado, agora toque no ícone de configurações no canto superior. A próxima tela tem Lista de bloqueio. Toque aqui e você verá uma lista de todos os números bloqueados.

A Oppo usa sua própria capa ColorOS, incluindo seu próprio aplicativo de telefone, assim como o Realme, e por isso o processo é diferente novamente, mas é possível. Na versão mais recente do ColorOS, o processo é o seguinte:

Abra o aplicativo do telefone Toque no ícone i ao lado do número que você deseja bloquear Toque no ícone do menu de dois pontos no canto superior direito Selecione "Adicionar à lista negra"

Para visualizar sua lista negra ou lista de números bloqueados, abra o aplicativo de telefone e toque no menu de dois pontos no canto superior. Selecione Bloquear e filtrar e agora você verá chamadas ou mensagens bloqueadas. Toque no ícone do menu de dois pontos no canto superior novamente, selecione Definir regras e depois Lista negra.