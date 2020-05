Google Pixel 4a será anunciado durante o Android Beta Launch Show de junho?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Apesar dos rumores anteriores sugerindo um lançamento anterior, parece que o Google atrasou um pouco a programação de lançamentos do Pixel 4a . O trecho de informação mais recente sugere que devemos esperar a apresentação de junho.

Originalmente, esperava-se que o Google lançasse o Pixel 4a em maio, independentemente do cancelamento da E / S, mas novas informações de um varejista alemão parecem indicar o contrário.

O Blog da Caschys recebeu informações da Vodafone Alemanha, informando que as lojas da empresa oferecerão o telefone aos clientes a partir de 5 de junho. Dois dias após o lançamento da versão beta do Android.

Isso parece ser uma correção para a data de lançamento original do mesmo revendedor, que inicialmente tinha 22 de maio como a data em que começaria a vender o telefone.

Como o Google anunciou recentemente que hospedaria um Beta Launch Show para nos fornecer todos os detalhes de sua próxima versão do Android , faz sentido que a empresa também use esse estágio para exibir também o hardware mais recente.

Esse dia de lançamento específico está agendado para 3 de junho, algumas semanas depois da conferência de E / S típica de final de maio.

Quanto ao próprio telefone, espera-se que ele seja um dispositivo construído principalmente a partir de policarbonato, com uma moldura fina e de tamanho uniforme em toda a tela e uma única câmera no furo.

Também é esperado que contenha um processador Snapdragon 730, 6 GB de RAM e uma bateria de 3.080 mAh, além de uma tela de 1080p e uma única câmera na parte traseira.

Ao contrário da série Pixel 4, não é esperado que ele venha com uma versão pequena e grande XL, e ele vem com um sensor de impressão digital na parte traseira, em vez de desbloqueio facial através de avançados scanners 3D / ópticos na frente.

Se for algo como a última versão, será uma excelente relação custo / benefício. Embora, com a concorrência da Apple agora na forma do novo iPhone SE com A13 , seja necessário trabalhar mais para competir pelos dólares dos consumidores.