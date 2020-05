As imagens do Pixel 4a revelam recursos de design detalhados

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Esperamos que o Google anuncie o Pixel 4a em breve e um novo conjunto de renderizações de imagens nos deu uma boa idéia do que esperar.

Houve alguns vazamentos sobre o Pixel 4a, mas este é um dos primeiros conjuntos de renderizações limpas que vimos neste próximo telefone. O Pixel 4a é projetado como um telefone acessível do Google, oferecendo a você a experiência de Pixel, mas sem o alto preço.

O Pixel 3a foi um sucesso porque pegou o elemento mais notório do Pixel - a câmera - e colocou isso em um telefone celular muito mais viável. Esperamos repetir o desempenho com o Pixel 4a, aquela única câmera na parte traseira que, segundo rumores, é de 12 megapixels, mas muito potente.

Observando as imagens, vemos o corpo de plástico do telefone envolvendo as bordas, o botão de energia contrastante que vimos anteriormente em dispositivos Pixel e em uma câmera no visor, que aproveita o espaço em comparação com o Pixel 4 , que tinha um painel superior ampliado para acomodar o sistema Soli.

Ao mesmo tempo, a lente dessas renderizações parece ter sido presa na própria tela, em vez de estar na tela e, como essas renderizações vêm de uma fonte com a qual estamos menos familiarizados, elas devem ser tomadas com uma pitada de sal.

No entanto, eles correspondem a alguns dos vazamentos e rumores do mundo real que vimos antes. Os rumores também sugerem que o Pixel 4a estará disponível a partir de 22 de maio; originalmente, prevíamos que o telefone seria lançado em 12 de maio, portanto não demorará muito para que tenhamos todos os detalhes sobre esse telefone com câmera acessível.