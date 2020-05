Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Fotos relatadas como sendo do próximo Google Pixel 4a sugerem que ele terá uma ótima câmera para smartphone, apesar de ser um sistema de lente única.

Os rumores do Pixel 4a estão em circulação há algum tempo, com rumores de que o dispositivo deveria ser anunciado no agora cancelado Google I / O, com uma nova data de 22 de maio em circulação agora.

Até agora, só vimos detalhes limitados sobre este telefone, mas essas novas imagens, comparadas com outro dispositivo, podem deixar algumas pessoas empolgadas. O sucesso do Pixel 3a dependia muito de dois fatores - primeiro, por ser altamente acessível; segundo, por ter uma excelente câmera, superando muitas das câmeras de alta resolução com várias lentes em dispositivos rivais.

O foco do Google não é competir na folha de especificações com números com os dispositivos Pixel. O recente Pixel 4 possui duas câmeras e não possui altas resoluções como o telefone Samsung mais recente, mas em muitos casos, oferece melhor desempenho de retrato, melhor desempenho com pouca luz e melhor consistência, graças à fotografia computacional - usando AI.

Esse provavelmente também será o foco do Pixel 4a. A fonte dessas imagens diz que é uma câmera de 12 megapixels e é provável que seja o mesmo sensor que o Pixel 4, além de executar o mesmo software computacional por trás dele.

Contra os 48 megapixels do Redmi Note 7 , o Pixel 4a é claramente melhor. Temos sido cautelosos com a corrida de megapixels recém-reiniciada em smartphones, porque os melhores resultados vêm de um sensor de qualidade e software de qualidade, trabalhando juntos, em vez de um grande número de componentes lançados no telefone para ficarem bem na folha de especificações.

Obviamente, não há nada para verificar a fonte, mas sabemos pela experiência do Pixel 3a que o desempenho das fotos estará na agenda do novo telefone acessível do Google. Esperamos ouvir detalhes mais concretos durante maio.