Como ativar o Google Fi no seu iPhone usando um eSIM

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A rede sem fio do Google agora pode ser ativada em um iPhone via eSIM. Em outras palavras, sem a necessidade de um cartão SIM enviado a você ou comprado em uma loja de varejo, agora você pode usar um número do Google Fi no seu iPhone, além do número de telefone conectado ao cartão SIM no seu iPhone.

No entanto, existem algumas advertências para o novo recurso. Aqui está tudo o que você precisa saber, incluindo como começar a ativação.

O Google tem uma página de suporte aqui, detalhando como ativar o Google Fi em um iPhone usando o eSIM, mas aqui está um breve resumo:

Inscreva-se no Google Fi no site do Google Fi. Você desejará fazer a "Configuração rápida". Faça o download do aplicativo para iOS do Google Fi . Depois de ter tudo pronto, visite esta página em um dispositivo que não é o seu iPhone, como o seu laptop. Faça login na sua conta e siga as instruções na tela para concluir a configuração.

Nota: o Google Fi para iOS está na versão beta, portanto, o serviço sem fio não possui alguns recursos disponíveis para os usuários de telefones Android. Por exemplo, você precisa ajustar as configurações do seu iPhone para enviar textos para telefones que não são iPhones e não pode usar o recurso VPN do Google Fi.

A ativação pelo eSIM é suportada apenas por iPhones com funcionalidade Dual SIM:

iPhone XR

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

Somente novos usuários do Google Fi podem ser ativados via eSIM no iOS.

O Google oferece dois tipos de planos para o Google Fi:

Google Fi Flexível: um plano flexível com uma taxa mensal básica mais baixa para chamadas e textos ilimitados, mas você deve pagar US $ 10 adicionais por cada gigabyte de dados que usa por mês. Este plano começa em US $ 20 por mês para uma pessoa.

um plano flexível com uma taxa mensal básica mais baixa para chamadas e textos ilimitados, mas você deve pagar US $ 10 adicionais por cada gigabyte de dados que usa por mês. Este plano começa em US $ 20 por mês para uma pessoa. Google Fi Ilimitado: um plano ilimitado com uma taxa mensal consistente que permite usar dados ilimitados (com algumas restrições), além de chamadas e textos ilimitados. Este plano começa em US $ 70 por mês para uma pessoa.

Confira o hub de suporte do Google Fi.