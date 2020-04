Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

No jogo mundial de smartphones , tablets e laptops, ser capaz de projetar e produzir seus próprios chipsets é sem dúvida o santo graal, desatando você das obrigações e desvantagens associadas às cadeias de fornecimento e modelos de outros fabricantes.

A Apple está nesse Éden há algum tempo, fabricando seus próprios chips para seus dispositivos e colhendo as recompensas, e faz todo o sentido que o Google busque seguir seus passos e diminuir sua dependência dos chips da Qualcomm.

Por isso, estamos interessados em ler que o Axios tem fontes que dizem que o Google está fazendo um bom progresso nessa área, trabalhando em um chip atualmente codinome Whitechapel, que foi desenvolvido com a Samsung. Isso está relacionado ao fato de que a Samsung provavelmente fabricaria o chip, assim como o da Apple, ao lado do seu.

De fato, o chip está aparentemente em uma fase de prototipagem com versões de trabalho agora nas mãos do Google, demonstrando que esse não é um esquema incompleto. No entanto, isso não significa que a implementação seja iminente: espere pelo menos mais um ano antes que eles possam alimentar os dispositivos do Google.

Por enquanto, também é um chip voltado para dispositivos móveis, mas, no final das contas, faria sentido para o Google também dar uma olhada em seus processadores Chromebook com a mesma idéia, enquanto qualquer tablet que já fabricou poderia ter uma abordagem semelhante.

Reiterando a importância do Google Assistant para os planos gerais do Google, aparentemente, o processador de 8 núcleos terá hardware projetado especificamente em torno de uma seção sempre ativa para o trabalho e as respostas do Assistente.

À medida que a linha Pixel se desenvolveu, o Google adicionou cada vez mais seus próprios chips personalizados aos telefones para fornecer recursos, desde aprendizado de máquina até IA de imagens, então esse é um desenvolvimento surpreendente desse pensamento.

No entanto, é claro que também está sujeito a mudanças, com vários fatores, incluindo desempenho e eficiência de custo, que podem afetar se e quando o Google realmente mergulha e usa seus próprios chips. Vamos manter a atenção no chão para mais notícias.