Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Mais detalhes sobre o próximo smartphone Pixel do Google, considerado o Pixel 4a, vazaram online.

O Google lançou o Pixel 3a no Google I / O 2019, e desde o cancelamento do Google I / O 2020, houve uma confusão sobre quando o sucessor do telefone, o Pixel 4a , poderá estrear. Embora isso ainda não esteja claro, o próprio dispositivo de médio alcance está melhor focado, cortesia do 9to5Google .

O Pixel 4a definitivamente terá esse nome e virá com uma tela OLED FHD + de 5,81 polegadas e uma resolução de 2340 x 1080 pixels. O próximo telefone também terá uma câmera traseira de 12,2 megapixels com foco automático e estabilização de imagem OIS / EIS, além de um furador para a câmera frontal, que deve possuir um sensor de 8 megapixels com um campo de 84 graus de vista.

Outros recursos relatados incluem uma bateria de 3.080 mAh, 6 GB de RAM, 64 GB e 128 GB de opções de armazenamento e o sistema Qualcomm Snapdragon 730 em um chip. Ele terá uma porta USB-C capaz de carregar rapidamente 18w, mas não terá carregamento sem fio Qi. Por fim, o Pixel 4a deve ter um fone de ouvido de 3,5 mm e um corpo de plástico nas cores Just Black ou Barely Blue.

Lembre-se de que ele deve ter um preço inicial de US $ 399, portanto, este não é um dispositivo sofisticado, mas é um telefone do Google e funcionará com o Android. Portanto, ele terá acesso às atualizações primeiro e virá com recursos interessantes do Google, como o Night Sight.

O Pixel 4a foi originalmente definido para ser revelado durante a E / S em maio, mas foi cancelado devido à pandemia. Não está claro quando o telefone será anunciado. O Google pode estar esperando um tempo melhor ou pode realizar um evento online.