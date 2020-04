Como experimentar o teclado braille do Google no seu telefone Android

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Google lançou um novo teclado para usuários do Android: um teclado em braille .

O Braille, tradicionalmente, é um sistema de pontos em relevo que torna a leitura e a escrita acessíveis aos cegos ou deficientes visuais. Embora existam dispositivos externos que permitem digitar algo em um telefone, não é exatamente uma experiência rápida ou contínua. Com isso em mente, o Google criou o teclado do TalkBack. É descrito como um teclado braille virtual integrado diretamente no Android.

Veja como o Google descreveu o aplicativo:

Nossa equipe colaborou com desenvolvedores e usuários de braille durante o desenvolvimento desse recurso, portanto, isso será familiar para quem já digitou o braille antes. Ele usa um layout padrão de 6 teclas e cada tecla representa um dos 6 pontos em braille que, quando tocados, formam qualquer letra ou símbolo. Para digitar um A, pressione o ponto 1 e digite um B, pontos 1 e 2 juntos.

O teclado possui seis teclas e cada tecla representa um dos seis pontos em Braille. Eles organizam letras e símbolos específicos juntos quando tocados em combinação. Você pode usar o TalkBack em qualquer lugar que desejar digitar e permite excluir letras e palavras, adicionar linhas e enviar texto.

O TalkBack está sendo implementado em todos os dispositivos com Android 5.0 ou posterior a partir de 9 de abril. Para ativar o TalkBack , vá para Configurações> Acessibilidade e selecione TalkBack. Para obter mais informações sobre como usar o teclado, acesse o site de Ajuda da Acessibilidade .