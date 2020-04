Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Esperava-se que o Google Pixel 4a - uma versão acessível do aparelho Pixel 4 - fosse lançado no Google I/O em maio. Com a I/O do Google cancelada para o ano, ficamos imaginando quando o Google poderá lançar este novo aparelho.

Graças ao que parece ser embalagem de varejo para o novo aparelho, pode ser mais cedo do que pensamos. Se o Google estiver preparando um lançamento de maio, essa descoberta recente vai direto para a linha do tempo para um lançamento iminente.

As imagens vêm do TechDroider no Twitter, mostrando o que poderia ser o Pixel 4a em sua embalagem. Não há nada para verificar a fonte, então pode ser falsificado, mas parece uma versão razoável do que podemos esperar.

1/3 LetsGoDigital

Não há sinal do Pixel 4a XL e recentemente ouvimos rumores sugerindo que o modelo maior não seria anunciado, apenas um aparelho menor. Isso é provavelmente porque o preço do modelo maior deriva um pouco perto demais de carros-chefe acessíveis muito mais realizados, tornando-o menos competitivo.

O apelo do Pixel 4a é que você está recebendo a câmera do Google, com todas as suas habilidades de IA, a um preço acessível. Para o Pixel 3a não houve uma grande diferença de desempenho para os modelos emblemáticos que são o dobro do preço. Com o Pixel 4a esperamos que seja uma única experiência de câmera, perdendo a lente de zoom do Pixel 4 - mas esta única câmera pode ser uma das melhores que você pode obter a esse preço.

Houve uma série de vazamentos em torno deste aparelho nos últimos meses e é a hora certa para o Google lançar este novo aparelho. Mas todas as contas, o Pixel 3a fez muito bem por causa de seus preços - e estamos esperando o mesmo novamente do Pixel 4a.