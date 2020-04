Atualização do Pixel 4 corrige sua maior falha de segurança

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Pixel 4 tinha uma falha gritante em seu sistema de desbloqueio de rosto chique quando o telefone foi lançado em 2019. Mas foi lançada uma atualização que corrige esse problema.

O inteligente sistema de desbloqueio de rosto que o Google colocou em prática no Pixel 4 e no Pixel 4 XL introduziu nova tecnologia e conveniência ao telefone. Enquanto o desbloqueio de rosto era comum, a maioria trabalhou em um sistema de reconhecimento simples e, em muitos casos, poderia ser enganado por imagens 2D. O

sistema do Google é muito mais parecido com o Face ID no iPhone da Apple, usando um sistema de projeção de pontos infravermelhos e funciona muito bem, desbloqueando o telefone perfeitamente, mas oferecendo uma gama mais ampla de ângulos do que o equivalente da Apple faz.

O problema é que funcionou quando os olhos estavam fechados, o que significa que você poderia estar dormindo e alguém poderia apontar seu telefone para o seu rosto e ele iria desbloquear. Felizmente, isso agora está sendo corrigido através de uma atualização de software, o que significa que você precisará ter os olhos abertos para desbloquear o telefone.

Esta omissão levou a uma das maiores críticas aos telefones Pixel 4, embora a conveniência do sistema de desbloqueio em comparação com os sensores de impressão digital o torne um sistema atraente para usar.

Houve adoção lenta. A Apple é o maior defensor do desbloqueio de rosto em telefones, com outros aparentemente relutantes em adotar esses tipos de sistemas. Isso provavelmente será impulsionado pelo desejo de reduzir os moldes, e a tendência para 2020 tem sido usar scanners de impressão digital em tela e câmeras perfurantes, eliminando qualquer tipo de entalhe.

Ainda estamos para ver onde essa tecnologia vai levar e exatamente quanto painel frontal você precisa para manter esses recursos. Como dissemos em nossa revisão do Pixel 4 XL, manter alguns moldura é realmente uma coisa boa se você é um jogador, pois reduz toques acidentais na tela ao jogar em paisagem.

A exibição completa sagrada é muitas vezes vista como o ápice do design do telefone, mas certamente há desvantagens em perseguir esse resultado.