Google Pixel 5: data de lançamento, rumores, especificações e vazamentos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Pixel 4a do Google foi finalmente revelado em 3 de agosto, após meses de especulação, mas essa não é a última vez que veremos o Google e sua oferta de smartphones este ano. A empresa também divulgou uma versão 5G do Pixel 4a e do Pixel 5, ambos previstos para aparecer "nos próximos meses".

Você pode ler tudo o que sabemos até agora sobre o Google Pixel 4a 5G em nosso recurso separado, mas esse recurso se concentra em tudo o que ouvimos até agora sobre o Pixel 5.

Anúncio de outubro de 2020

Provavelmente mais barato do que os modelos do Pixel 4

9 países confirmados

Todos os modelos anteriores da Pixel foram revelados no evento Made by Google de outubro, então esperamos que também seja o caso para o Pixel 5. Como ainda faltam alguns meses, não há atualmente nenhuma pista sobre o data real desse evento. Quando o Google provocou o Pixel 5, ele disse que estaria compartilhando informações nos "próximos meses", o que combinaria com um evento de outubro de 2020.

Em termos de preço, o Pixel 4 começa em £ 669 ou $ 799, enquanto o Pixel 4 XL começa em £ 829 ou $ 899. Rumores estão sugerindo que haverá uma ligeira mudança na estratégia que vê o Pixel 5 chegando um pouco mais acessível do que os modelos anteriores. Há rumores de que o Pixel 4a 5G custará US $ 499, então esperamos que o Pixel 5 custará algumas centenas a mais do que isso.

O Google disse que o Pixel 5 estará disponível nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda, França, Alemanha, Japão, Taiwan e Austrália quando for lançado.

Caixa quadrada da câmera

Parte traseira de vidro Matt?

Moldura de alumínio escovado

O próprio Google provou trechos do Pixel 4 meses antes de ser anunciado, então talvez o mesmo aconteça com o Pixel 5. Até agora, a empresa só mostrou o Pixel 5 de lado, mas parece que há uma moldura de alumínio escovado e uma caixa de câmera no canto superior esquerdo da parte traseira, como o Pixel 4. Também será menor do que o Pixel 4a 5G com base na imagem.

Antes da provocação oficial do Google, David Kowalski ( @ xleaks7 ) vazou um design no Twitter, que mostra um sensor físico de impressão digital na parte traseira e uma câmera traseira dupla. Isso daria suporte à imagem do Google, embora como a imagem oficial mostre apenas a lateral do Pixel 5, ainda não está claro se o dispositivo possui um sensor físico de impressão digital.

Houve também um vazamento do canal da Front Page Tech no YouTube antes da imagem oficial do Google, que embora mostre um design para um protótipo, temos certeza de que não será o design final para o Pixel 5 agora que temos a amostra do Google, mostra um botão de energia colorido - um recurso exclusivo do Pixel.

O canal também afirmou que o Pixel 5 terá um acabamento de vidro fosco na parte traseira como o Pixel 4. Como mencionado, a amostra do Google mostra um corpo de alumínio, certamente as bordas - então ainda não está claro exatamente o que a parte traseira pode oferecer.

Dois tamanhos?

OLED provável

Maior taxa de atualização possível

O Pixel 4 tem uma tela de 5,7 polegadas, enquanto o Pixel 4 XL tem uma tela de 6,3 polegadas. Não temos certeza se o Pixel 5 virá em dois tamanhos novamente, apesar da linha Pixel ter feito isso desde seu lançamento. O Pixel 4a está disponível apenas em um tamanho - situado no meio do Pixel 3a e 3a XL em termos de tamanho de tela, então talvez o Google faça o mesmo para o Pixel 5.

De acordo com a Front Page Tech, a frente do protótipo do Pixel 5 ainda tem uma moldura na parte superior da tela, embora haja rumores de que o Google vai abandonar a tecnologia de radar Soli . Isso pode significar que há menos para embalar na moldura superior, então o Pixel 5 pode ser um pouco mais competitivo com design nesta área - algo que o vazamento de Kowalski sugere com sua aparência sem moldura.

Os dispositivos Pixel 4 têm uma taxa de atualização de 90 Hz , painéis OLED e suporte HDR, então esperamos o mesmo para o Pixel 5, senão um aumento na taxa de atualização de 120 Hz para competir com a gama Samsung Galaxy S20 . Não se sabe se o Google verá isso como uma prioridade.

Câmera traseira tripla possível

Visão noturna

Novas características

O Google Pixel 5 pode vir com três câmeras na parte traseira, combinando com o Apple iPhone 11 Pro . De acordo com a Front Page Tech, a terceira lente será uma lente grande angular. O que vimos é a confirmação de um aplicativo de pré-lançamento da Câmera do Google de que o Pixel terá lentes telefoto, então podemos ter certeza sobre o zoom.

O que pode mudar, no entanto, é a abordagem do Google em relação às câmeras, com a saída de Marc Levoy, que costuma ser creditado com o sucesso das câmeras Pixel. No entanto, como líder de uma equipe, a saída de uma pessoa pode não ter um grande impacto na direção que a câmera toma - e a câmera tem sido um dos pontos mais fortes do Pixel.

Esperamos que o Google continue oferecendo recursos como Visão Noturna e a capacidade de capturar as estrelas, com mais melhorias e recursos que provavelmente aparecerão no Pixel 5. Uma decodificação do novo aplicativo da Câmera do Google sugeriu que um recurso de codinome Lasagna apareceria no Pixel 5 - disse ser um efeito de desfoque, junto com zoom de áudio para vídeo, adição de compartilhamento rápido para vídeo e adição de ajuste de flash para a câmera.

Qualcomm SD765G

8 GB de RAM

Carregamento sem fio reverso?

5G confirmado

Embora os modelos anteriores do Pixel tenham sido os principais, há rumores de que o Google pode estar tentando mudar um pouco a direção. Tendo visto o sucesso do Pixel 3a de gama média , o Google pode estar se preparando para mover o Pixel 5 para o hardware Qualcomm Snapdragon 765G. Este hardware integra 5G, mas é muito mais acessível.

Uma lista apareceu no site AI-Benchmark mostrando o Pixel 5 com o Snapdragon 765G e 8 GB de RAM, apoiando essa teoria e o próprio Google confirmou que o Pixel 5 é um telefone 5G.

O uso do SD765G SoC pode causar uma queda no desempenho de benchmark deste telefone, mas com a ênfase do Google em computação em nuvem e IA, as perdas no mundo real para clientes em potencial podem não ser tão grandes. Na verdade, combinado com um preço mais acessível, não esperaríamos nenhuma diferença real no desempenho do dia-a-dia em relação ao hardware principal.

Um salto na capacidade da bateria também seria bem-vindo. O Pixel 4 tem uma bateria de 2800 mAh, enquanto o Pixel 4 XL tem uma bateria de 3700 mAh. Um relatório sugeriu que o Pixel 5 poderia suportar carregamento sem fio reverso , permitindo que carregue outros dispositivos compatíveis com carregamento sem fio, mas nada foi confirmado ainda.

Em termos de biometria, o Pixel 4 oferecia desbloqueio facial, mas nenhum sensor de impressão digital. Embora Soli tenha feito um ótimo desbloqueio perfeito no Pixel, se isso for descartado, provavelmente irá reverter para um sensor de impressão digital sob a tela . Porém, se o vazamento de David Kowalski for legítimo, o Google poderia retornar a um sensor traseiro físico.

Isso é tudo que se especulou sobre o Google Pixel 5 até agora.

O Pocketnow relatou que o Google Pixel 5 apareceu no site AI-Benchmarking com o Qualcomm Snapdragon 765G e 8 GB de RAM. Também foi mostrado que executa o Android 11, como seria de esperar.

Além de anunciar o Pixel 4a, o Google pré-anunciou mais dois dispositivos na faixa do Pixel - o Pixel 4a (5G) a partir de US $ 499, e o Pixel 5 que também será um aparelho 5G. Ambos farão uma estreia completa em outubro.

Ishan Agarwal - que tem um histórico decente de vazamentos - compartilhou uma imagem no Twitter afirmando apresentar o Pixel 4a 5G e o Pixel 5 5G. A mesma imagem foi então compartilhada pelo Google após o lançamento do Pixel 4a.

Eu cometi um erro de digitação. Eu sinto Muito. O telefone menor, de metal escovado, é o Pixel 5 5G, à esquerda. O da direita é o Pixel 4a 5G, que é maior com um botão liga / desliga colorido. https://t.co/KcJfHB0Ptf - Ishan Agarwal (@ ishanagarwal24) 2 de agosto de 2020

Uma nova versão da Câmera do Google , versão 7.5, contém detalhes sobre dispositivos Pixel futuros, bem como recursos futuros. Refere-se ao Pixel 5 e ao Pixel 4a 5G, sugerindo que não haverá Pixel 5 XL este ano.

Também se fala de um recurso de codinome Lasanga - considerado um efeito de desfoque de movimento - bem como zoom de áudio para vídeo, adição de compartilhamento rápido para vídeo e ajuste de flash para a câmera.

David Kowalski ( @ xleaks7 ) compartilhou imagens geradas por computador do que ele afirma ser o Pixel 5, sem revelar uma fonte. As renderizações mostram uma câmera dupla, um leitor de impressão digital montado na parte traseira e uma única câmera frontal em um recorte de tela alinhado à esquerda.

Em vez de ser revelado no Google I / O ou em um evento prometido que foi adiado, o Google disponibilizou o beta público do Android 11 via comunicado à imprensa em junho. Portanto, espere que ele esteja pronto para o lançamento completo no final do verão - e com bastante tempo para o lançamento do Pixel 5 e 5XL.

De acordo com rumores do 9to5Google, o chip de radar Soli pode ser descartado no próximo Pixel 5.

No programa de ontem, também mencionamos algumas coisas que ouvimos sobre o Pixel 5 por meio de fontes - especificamente que ele provavelmente deixará para trás hobbies como Soli - Stephen Hall (@hallstephenj) 15 de maio de 2020

Relatórios do The Information revelam que membros-chave da equipe de desenvolvimento do Pixel foram embora, incluindo Marc Levoy frequentemente creditado pelo desenvolvimento da câmera e Mario Queiroz, gerente geral, que trabalhou no Pixel desde o início.

O código de uma versão não lançada do aplicativo da Câmera do Google revela referências a telefones 2020 com os codinomes Redfin e Bramble, considerados como Pixel 5 e Pixel 5 XL.

Um artista conceitual surgiu com a aparência do Pixel 5 com base em rumores e vazamentos recentes.

Os desenvolvedores do XDA detectaram um menu de compartilhamento de bateria oculto no primeiro Android 11 Developer Preview para dispositivos Pixel. De acordo com o site, a página de menu do Battery Share diz "a bateria do seu telefone vai acabar mais rápido ao usar o Battery Share. O Battery Share funciona com fones de ouvido, relógios, telefones compatíveis e muito mais."

O carregamento sem fio reverso não é mencionado diretamente, nem o Pixel 5, mas a descrição é basicamente o que o carregamento sem fio reverso é, então não é absurdo sugerir que ele poderia estar chegando ao próximo dispositivo Pixel.

Uma renderização de um dos três protótipos do Pixel 5 XL foi mostrada no canal do YouTube da Front Page Tech mostrando outra caixa de câmera que provavelmente dividirá opiniões.

De acordo com o apresentador Jon Prosser, o protótipo tem um acabamento de vidro fosco como o atual Pixel 4 e a terceira lente na parte inferior da caixa é considerada um sensor ultra grande angular.

As evidências do código vazado sugerem que o Google está desenvolvendo dois dispositivos usando o Snapdragon 765 da Qualcomm. Isso incluiria o 5G, mas saia da chave principal. Os codinomes para esses dispositivos são Redfin e Bramble e podem ser Pixel 5 e Pixel 5 XL.

Escrito por Britta O'Boyle.