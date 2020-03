Google Pixel 5: data de lançamento, rumores, especificações e vazamentos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O próximo smartphone principal do Google ainda está um pouco distante, mas isso não significa que os vazamentos e rumores não começaram a aparecer, oferecendo algumas indicações sobre o que podemos esperar.

O Pixel 4a de gama média deve ser anunciado primeiro - provavelmente em maio - mas aqui está tudo o que ouvimos até agora sobre o Pixel 5.

Outubro 2020

O Google anunciou todos os seus principais smartphones Pixel em outubro, por isso esperamos que o Pixel 5 também apareça em outubro.

Os dispositivos originais Pixel, Pixel 2 e Pixel 3 foram revelados no início de outubro, enquanto o Pixel 4 foi revelado no final do mês, portanto, não está claro quando exatamente o Pixel 5 aparecerá, mas outubro é o mês estamos escrevendo em nossos diários por enquanto.

Em termos de preço, o Pixel 4 começa em £ 669 ou US $ 799, enquanto o Pixel 4 XL começa em £ 829 ou US $ 899. Esperávamos que o Google ficasse em torno de um preço semelhante, espero que sem muito aumento.

Caixa de câmera diferente

Vidro traseiro mate

Ainda não houve uma grande quantidade de vazamentos em relação ao design do Pixel 5, mas é provável que isso mude nos próximos meses, portanto, observe este espaço. O próprio Google provocou trechos do Pixel 4 meses antes de ser anunciado, então talvez o mesmo aconteça no Pixel 5.

Até agora, houve um vazamento alegando ser um dos três protótipos do Pixel 5. Ele foi exibido no canal do Front Page Tech no YouTube e mostra uma câmera traseira tripla em uma caixa em forma de U no centro na parte superior da tela. dispositivo. O flash fica no meio das três lentes, fazendo com que pareça um rosto.

O Front Page Tech diz que é apenas um dos protótipos por enquanto; portanto, se você não é fã, há uma chance de que isso não aconteça. Aparentemente, os outros dois protótipos têm caixas de câmera quadradas traseiras como o Pixel 4.

Outros detalhes mostram um botão liga / desliga colorido - um recurso exclusivo do Pixel - e também é reivindicado que o Pixel 5 terá um acabamento de vidro fosco na parte traseira, como o Pixel 4.

Dois tamanhos?

Provável OLED

Maior taxa de atualização possível

O Pixel 4 possui uma tela de 5,7 polegadas, enquanto o Pixel 4 XL possui uma tela de 6,3 polegadas. Esperamos que o Pixel 5 volte a ter dois tamanhos, como a linha Pixel fez desde o lançamento, mas ainda não está claro se o Google continuará com os mesmos tamanhos para os dispositivos 2020.

Porém, houve rumores de um dispositivo para o Pixel 4a em vez de dois, então também há uma chance de a empresa fazer o mesmo para o Pixel 5, se isso acontecer. De acordo com a Front Page Tech, a frente do protótipo Pixel 5 ainda tem um painel na parte superior da tela.

Os dispositivos Pixel 4 têm uma taxa de atualização de 90Hz , painéis OLED e suporte HDR, portanto, esperamos o mesmo para o Pixel 5, se não um passo até a taxa de atualização de 120Hz, para competir com a linha Samsung Galaxy S20 .

Possível câmera traseira tripla

Visão noturna

O Google Pixel 5 pode vir com três câmeras na parte traseira, combinando com os gostos do Apple iPhone 11 Pro . De acordo com a Front Page Tech, a terceira lente será uma lente grande angular.

Esperamos que o Google continue oferecendo recursos como o Night Sight e a capacidade de capturar as estrelas, com mais melhorias e recursos que provavelmente aparecerão no Pixel 5.

Qualcomm SD865

Carregamento sem fio reverso?

O Google Pixel 5 provavelmente terá o mais recente processador Qualcomm Snapdragon 865 sob seu capô e pelo menos 6 GB de RAM - esperançosamente mais, já que a linha concorrente Samsung Galaxy S20 dobrou isso mesmo no modelo padrão.

Um aumento no armazenamento interno em comparação com o Pixel 4, que vem em 64 GB ou 128 GB, também seria bem-vindo no Pixel 5, ou na adição de suporte microSD, mas suspeitamos que o último seja menos provável.

Um salto na bateria também seria bem-vindo. O Pixel 4 tem uma capacidade de bateria de 2800mAh, enquanto o Pixel 4 XL tem uma bateria de 3700mAh. Um relatório sugeriu que o Pixel 5 poderia suportar o carregamento sem fio reverso , permitindo cobrar outros dispositivos compatíveis com carregamento sem fio , mas nada está confirmado ainda.

Em termos biométricos, o Pixel 4 oferece desbloqueio facial, mas não possui sensor de impressão digital. Gostaríamos de ver um sensor de impressão digital abaixo da tela como uma opção de backup no Pixel 5.

Isso é tudo o que se especula sobre o Google Pixel 5 até agora.

Os desenvolvedores do XDA avistaram um menu oculto de compartilhamento de bateria no primeiro Android 11 Developer Preview para dispositivos Pixel. Segundo o site, a página do menu Battery Share diz que "a bateria do seu telefone se esgotará mais rapidamente ao usar o compartilhamento de bateria. O compartilhamento de bateria funciona com fones de ouvido, relógios, telefones e muito mais".

O carregamento sem fio reverso não é mencionado diretamente, nem o Pixel 5, mas a descrição é praticamente o que é o carregamento sem fio reverso, por isso não é razoável sugerir que poderia estar chegando ao próximo dispositivo Pixel.

Uma renderização de um dos três protótipos do Pixel 5 XL foi mostrada no canal do Front Page Tech no YouTube, mostrando outro compartimento da câmera que provavelmente dividirá a opinião.

De acordo com o apresentador Jon Prosser, o protótipo tem um acabamento de vidro fosco como o atual Pixel 4 e a terceira lente na parte inferior da caixa é reivindicada como sendo um sensor de ângulo ultra-amplo.