Quanto custa o Pixel 4a do Google

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Não há mistério para o próximo telefone Pixel do Google . Vários vazamentos, incluindo uma revisão completa no YouTube , surgiram nos últimos dias, revelando tudo o que há para saber sobre o próximo Pixel 4a. A única coisa que não estava clara - seu preço - também vazou agora.

Evan Blass ( @evleaks ), que tem um histórico fantástico em relação ao vazamento de telefones Android, twittou três imagens de maquetes de outdoors, uma das quais supostamente mostra o preço inicial do Pixel 4a. Como você pode ver, provavelmente custará US $ 399 - o mesmo que o Pixel 3a do ano passado.

Lembre-se de que este é um telefone intermediário que deve ser acessível. Não é um acompanhamento do Pixel 4 mais premium lançado há alguns meses atrás. Em vez disso, considere isso um irmão, para aqueles que desejam uma experiência pura do Android e os mais recentes produtos do próprio Mountain View.

O telefone deve ser de plástico. Ele terá um conjunto de câmeras traseiras com um sensor de 12 megapixels, módulo de flash e talvez até um sensor de tempo de voo (ToF). Também pode incluir um scanner de impressão digital capacitivo na parte traseira, porta USB-C na parte inferior e uma entrada de 3,5 mm na parte superior. Na parte frontal, ele pode ter uma tela de 5,81 polegadas (resolução 1080 x 2340) com densidade de 443ppi e taxa de atualização de 60Hz.

Outros recursos do Pixel 4a incluem um processador Snapdragon 730, 6 GB de RAM, uma bateria de 3.080 mAh e 64 GB de armazenamento. Adicione tudo, e este é definitivamente um aparelho acessível. Ele deve seguir o Pixel 3a a partir de 2019. Você pode ler nosso resumo sobre o Pixel 4a aqui .

Muitos esperavam que o Google anunciasse o Pixel 4a no Google I / O. Esse evento foi cancelado devido a preocupações com coronavírus, no entanto. Suspeitamos que o Google possa anunciar seu próximo telefone por meio de um evento sem componente pessoal, mas isso não está garantido, obviamente.

Aqui estão os outros dois renderizadores que Blass twittou: