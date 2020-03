Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Google não anunciou o Pixel 4a , mas um vídeo de "revisão" do YouTube para o próximo telefone já está online.

O TecnoLike Plus compartilhou um vídeo mostrando as fotos do próximo Pixel 4a e descrevendo o que podemos esperar, como se fosse plástico e possuísse um conjunto de câmeras traseiras com sensor de 12 megapixels, módulo de flash e talvez até uma hora de voo ( ToF). Obviamente, o Google não confirmou nenhuma das informações do vídeo, mas os dispositivos Pixel costumam vazar completamente antes de serem anunciados.

O Pixel 4a parece também possuir um scanner de impressão digital capacitivo na parte traseira, porta USB-C na parte inferior, um fone de ouvido de 3,5 mm na parte superior. Na parte frontal, o TecnoLike disse que o Pixel 4a possui uma tela de 5,81 polegadas (resolução 1080 x 2340) com densidade de 443ppi e taxa de atualização de 60Hz. Lembre-se de que o Pixel 4 mais recente não oferece um scanner de impressão digital de nenhum tipo e não chega a 60Hz, oferecendo uma taxa de atualização de 90Hz.

Outros recursos do Pixel 4a incluem um processador Snapdragon 730, 6 GB de RAM, uma bateria de 3.080 mAh e 64 GB de armazenamento. Adicione tudo, e este é definitivamente um aparelho acessível. Ele deve seguir o Pixel 3a a partir de 2019. Você pode ler nosso resumo sobre o Pixel 4a aqui .

Vale ressaltar que o logotipo está localizado na parte inferior do Pixel 4a no vídeo, que outros relatórios dizem que indica que é um modelo de pré-produção. Portanto, este vídeo pode não estar mostrando o Pixel 4a final que o Google pretende lançar. Quanto a isso, muitos esperavam que o Google anunciasse o Pixel 4a no Google I / O. Esse evento foi cancelado devido a preocupações com coronavírus, no entanto.

Suspeitamos que o Google possa anunciar seus novos telefones por meio de um evento sem nenhum componente pessoal, mas isso não está garantido, obviamente.