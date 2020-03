Google Pixel 4a aparece em algumas novas fotos vazadas

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Surgiu um novo lote de fotos vazadas mostrando o que parece ser uma unidade de pré-produção do próximo Google Pixel 4a .

Se lançado, este dispositivo será o acompanhamento mais acessível para o Pixel 4, da mesma forma que o 3a e o 3a XL foram em relação ao Pixel 3.

Como as renderizações vazadas que vimos anteriormente, o modelo de pré-produção possui uma câmera de perfuração no canto superior esquerdo da tela. Isso significa que é muito provável que o Pixel 4a não use o mesmo hardware avançado de reconhecimento facial do Pixel 4. Em vez disso, há um sensor de impressão digital na parte traseira para desbloquear o telefone ou autenticar compras.

Esse sensor de impressão digital é colocado na parte traseira, como esperávamos, relativamente próximo ao módulo de câmera quadrada projetado para imitar o do Pixel 4. A principal diferença aqui, no entanto, é que há apenas uma câmera. Não há segunda câmera para zoom telefoto ou ultra grande angular.

Nesta variante preta específica, o botão liga / desliga é branco, em vez do botão laranja que vimos no Pixel 4, e o telefone parece ter espaço na borda superior para conectar um par de fones de ouvido com fio.

A outra coisa que esses vazamentos mostram é que o Google também está trabalhando em um estojo de tecido para a faixa acessível.

Ainda não se sabe se esses vazamentos são do produto original e não serão confirmados até o Google anunciar o telefone oficialmente, e isso provavelmente não acontecerá por um ou dois meses ainda.

Originalmente, parece que as fotos foram postadas no Facebook, antes de serem postadas por u / mseven97 no Reddit e compartilhadas por @TechDroider no Twitter em duas postagens separadas, conforme explicado pelo 9to5Google.

A linha Pixel 3a foi anunciada em maio de 2019, então esperamos que a gigante da tecnologia planeje um cronograma semelhante em 2020. Embora, com a fabricação em massa de muitos produtos de tecnologia atingidos pelo coronavírus, haja todas as possibilidades de que seja lançado um pouco mais tarde do que o Google originalmente planejou.