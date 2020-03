Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Espera-se que o Google anuncie um acompanhamento intermediário do Pixel 4 , como é evidente pelos novos vazamentos que mostram o Pixel 4a.

Um usuário do Slashleaks postou fotos supostamente mostrando o Pixel 4a não lançado. Não há link para a fonte das fotos, mas uma marca dágua com o identificador @lan_px indica que pode ser um usuário de telegrama anônimo. Portanto, para ficar claro, essa é uma fonte não verificada, supostamente nos trazendo nosso primeiro olhar real para o modelo 4a "padrão", mas Stephen Hall , do 9to5Google, duvida da legitimidade dessas fotos.

No entanto, podemos ver uma tela de perfuração com uma câmera traseira quadrada. Essas imagens do "mundo real" também parecem refletir as renderizações de fábrica baseadas em CAD que vazaram no passado. Um recurso que parece estranho é o buraco na tela do telefone. Originalmente, esperava-se que estivesse próximo ao canto superior esquerdo, mas agora é obviamente mais à direita nessas duas imagens práticas vazadas.

O Pixel 4a também parece ter um arranjo de câmera estranho, com uma única lente e um flash de LED em uma formação diagonal. Em termos de suporte 5G, o modelo Pixel 4a XL pode incluir um processador Qualcomm Snapdragon 730. Fora isso, pouco se sabe sobre o próximo Pixel 4a.

Outros recursos sugeridos incluem 4 GB de RAM, 64 GB de espaço de armazenamento interno e uma câmera primária de 12 megapixels.