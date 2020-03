Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Google está lançando a segunda atualização trimestral, buscando aprimorar os recursos do seu aparelho Pixel , com alguns recursos divertidos da câmera, um aumento no Google Pay, programação no modo escuro e muito mais.

Um dos novos recursos que está direcionando a um público mais amplo no Pixel 4 é o aplicativo Segurança Pessoal. Isso foi lançado nos EUA em outubro de 2019, mas agora está chegando ao Reino Unido e à Austrália, o que significa que o telefone pode detectar se você sofreu um acidente de carro grave e pode ligar para os serviços de emergência por meio de um comando de voz ou toque em - incluindo o envio de informações de localização, se você não responder.

Também está disponível uma nova função de pausa para os proprietários do Pixel 4, aproveitando o sistema Motion Sense, permitindo que você toque acima do telefone para fazer uma pausa. Isso será super útil quando você estiver sentado em um café e alguém aparecer e começar a conversar.

Há também um impulso na câmera selfie no Pixel 4, com o Google dizendo que você poderá capturar imagens com maior profundidade, aumentando o desfoque de retrato e o pop colorido, além de criar fotos em 3D para o Facebook.

As chamadas Duo terão novas funções de AR, oferecendo mais diversão em suas chamadas e a chegada de 169 novos emoji com a atualização 12.1 significará que você tem muito mais maneiras de se expressar.

Para os fãs do modo escuro, a programação do tema escuro - algo que foi visto na pré-visualização do Android 11 - está chegando ao Pixels agora, junto com algumas regras baseadas em localização, o que significa que você pode, por exemplo, silenciar o telefone quando você se conecta ao seu e-mail comercial.

O Google também está aumentando o botão liga / desliga do Pixel 4, tornando-o um pouco mais poderoso e fornecendo acesso ao Google Pay e a todas as funções que oferece: cartões bancários, cartões de fidelidade ou bilhetes ou cartões de embarque. Isso acontecerá nos EUA, Reino Unido, Canadá, Austrália, França, Alemanha, Espanha, Itália, Irlanda, Taiwan e Cingapura.

Você também poderá digitalizar o código de barras no seu cartão de embarque e adicioná-lo ao Google Pay, para que seja ainda mais fácil entrar em voos. Esse recurso, diz o Google, chegará a todas as regiões compatíveis com o Google Pay nos modelos Pixel 3, 3a e 4.

A legenda ao vivo também chegará aos proprietários do Pixel 2, o que significa que você pode legendar qualquer coisa que esteja reproduzindo no seu telefone com muita facilidade.

É uma seleção abrangente de recursos, tornando o Pixel um pouco mais inteligente. Com a chegada de novos smartphones, é ótimo que o Google ofereça suporte a dispositivos existentes e melhore esses dispositivos para os usuários.