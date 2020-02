Google solicitou licença para trabalhar com a Huawei

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Um relatório recente afirmou que o Google solicitou uma licença nos EUA para trabalhar oficialmente com a Huawei mais uma vez. Se o aplicativo for aceito, isso significaria que a Huawei poderia usar os serviços do Google Play em seus dispositivos novamente.

O vice-presidente do Google Play e Android, Sameer Samat, confirmou a mudança para o DPA, um site de notícias alemão, enquanto conversava com eles durante uma entrevista.

Se os órgãos reguladores dos EUA aprovarem a licença, isso significaria que a Huawei poderia voltar a ser parceira oficial do Google e usar todos os seus serviços em telefones e tablets novamente.

Se será ou não, é outra questão. Nos últimos nove meses, mais ou menos, houve informações conflitantes fornecidas pelos executivos da Huawei sobre se desejam ou não usar o Google Play.

Às vezes, quando perguntada, a mensagem é "estamos comprometidos com o Google", enquanto em uma ocasião um executivo disse que continuaria com seu próprio HMS (Huawei Media Services), mesmo que a proibição comercial fosse suspensa.

O mau desempenho comercial da Huawei nos EUA já está bem documentado e está se aproximando de quase um ano desde que a empresa foi impedida de trabalhar com o Google e outras empresas americanas.

Nesse período, o fabricante investiu pesado em seus próprios serviços, enquanto tentava construir um ecossistema para rivalizar com o Google e a Apple.

Atualmente, possui cerca de 3.000 engenheiros, cujo objetivo é ajudar os desenvolvedores a obter seus aplicativos na App Gallery, de acordo com um tweet recente do chefe global de relações públicas.

Com esse tempo investido e a melhoria que, sem dúvida, foi feita na própria oferta da Huawei, a empresa começou a lançar telefones na Europa / Reino Unido sem o Google Play a bordo.

Há uma quantidade considerável de ceticismo sobre se a Huawei pode ou não ter sucesso com suas próprias ofertas de aplicativos e ecossistema, mas, tendo recentemente se unido a outras grandes fabricantes de telefones chinesas, está claro que os fabricantes desejam reduzir sua dependência do Google.

Vale ressaltar, no entanto, que houve uma situação menos discutida com a Microsoft, mas recentemente a Huawei foi autorizada a começar a trabalhar com a gigante dos PCs, para que possa construir laptops com Windows novamente.

Se o aplicativo do Google for aceito, ficaríamos surpresos se a Huawei não adotasse a opção de usar o Play Services novamente, mas, mantenha esse espaço, essa história ainda não está pronta.