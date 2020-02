Google alerta as pessoas sobre a instalação automática de aplicativos do Google em novos dispositivos Huawei

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Google alertou ativamente as pessoas a não instalarem o Google Play Store e outros aplicativos do Google em seus novos telefones Huawei.

Isso ocorre porque diz que "o carregamento lateral dos aplicativos do Google acarreta um alto risco de instalar um aplicativo que foi alterado ou violado".

Como você provavelmente já deve saber, os novos telefones Huawei lançados após o verão passado não são fornecidos com os aplicativos do Google. Isso ocorre devido à proibição comercial dos EUA de empresas que negociam com a Huawei, o que significa que os novos telefones da Huawei não podem ser pré-carregados com o Google Mobile Services.

Os telefones Huawei e Honor mais antigos, como o P30 Pro e os aparelhos anteriores, não são afetados - esses aparelhos têm aplicativos do Google agora e continuarão no futuro. Qualquer telefone Huawei lançado antes de maio do ano passado se enquadra nessa categoria.

É possível carregar a Play Store em um telefone Huawei mais recente, como o Mate 30 Pro , mas isso não é recomendado por nós ou - a partir de agora - pelo Google.

O diretor jurídico do Android & Play do Google, Tristan Ostrowski, quebrou o silêncio do Google sobre o assunto e parece que o Google não está tão interessado em carregar os aplicativos nos dispositivos Huawei como você poderia ter pensado - pelo menos oficialmente.

Sabemos que o Google tem pressionado o governo dos EUA para que ele possa negociar com a Huawei. Lembre-se de que o Google ganha dinheiro com anúncios à medida que as pessoas usam seus aplicativos.

A afirmação de Ostrowski deixa pouco espaço para dúvidas, no entanto:

"Devido às restrições governamentais descritas acima, os novos modelos de dispositivos Huawei disponibilizados ao público após 16 de maio de 2019 não puderam passar por esse processo de segurança nem terão o Play Protect pré-carregado. Como resultado, eles são considerados não certificados , e não poderá utilizar os aplicativos e serviços do Google ".

"Além disso, os aplicativos do Google carregados de sideline não funcionarão de maneira confiável, porque não permitimos que esses serviços sejam executados em dispositivos não certificados, nos quais a segurança pode ser comprometida.

"O carregamento lateral dos aplicativos do Google também acarreta um alto risco de instalação de um aplicativo que foi alterado ou adulterado de maneiras que possam comprometer a segurança do usuário".

Você foi avisado. Embora tenhamos feito isso em nosso modelo de análise, e temos certeza de que muitos instalarão os aplicativos do Google de qualquer maneira.