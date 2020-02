Renderizações mostram como seria o Google Pixel 4a

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Nos últimos meses, ouvimos muito sobre os planos do Google de lançar um telefone de gama média para complementar seus principais smartphones Pixel 4 - o Pixel 4a.

Nas últimas semanas, descobrimos que o Pixel 4a foi codinome "Sunfish" internamente, explicando muitos dos sussurros que ouvimos sobre esse nome no passado, e também houve indicações de suas possíveis especificações e possíveis decisões de design. .

Agora, a equipe da LetsGoDigital reuniu os vários rumores em torno do Pixel 4a e criou seus renderizadores habituais do telefone para dar uma indicação de como ele poderia acabar assim que o Google finalmente o mostrar. Isso provavelmente acontecerá no Google I / O em maio.

O design não contém nada radicalmente novo para o nosso conhecimento (ou suspeitas), mas reitera que estamos esperando uma câmera selfie frontal, a primeira da linha Pixel, bem como um leitor de impressões digitais no telefone. costas.

Como um aparelho de médio alcance, a expectativa de que vários recursos de primeira linha não cheguem ao Pixel 4a. Isso significa que é improvável que a câmera Motion Sense do Google faça o corte, embora você também não deva esperar pela conectividade 5G, e uma taxa de atualização de 90Hz para a tela também está fora dos cartões.

Dito isso, soubemos que o Google estava trabalhando em um aparelho 5G há algumas semanas, então é possível que um modelo com a opção também seja lançado. Mas isso pode ser apenas um detalhe do eventual Pixel 5.

No entanto, o Pixel 4a ainda incluirá uma tela OLED, e o Pixel 3a combinará com as câmeras dos modelos mais caros, para que você possa ter uma boa chance de obter a excelente câmera do Pixel 4 no pacote. No entanto, os renderizações e os rumores indicam o contrário - o 4a parece ter uma câmera para as duas do Pixel 4, o que significa que o hardware deve ser diferente.

Manteremos nossos ouvidos no chão para obter mais informações sobre o Pixel 4a antes do Google I / O este ano.