Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Google normalmente lança uma prévia da sua próxima versão do Android em março. Mas, este ano, está começando um mês antes.

Foi lançada a primeira pré-visualização do desenvolvedor do Android 11 para telefones Pixel . Para deixar claro, esta é uma versão do software focada no desenvolvedor. Para testá-lo, você precisará atualizar manualmente uma imagem completa do sistema no Pixel 2/2 XL, Pixel 3/3 XL, Pixel 3a / 3a XL ou Pixel 4/4 XL . Embora seja chamado Android 11, você pode ver referências ao Android R. Eventualmente, ele receberá um nome com tema de sobremesa antes de ser totalmente lançado.

Não espere os principais recursos avançados nesta versão do Android 11. Esses provavelmente não estarão prontos para serem vistos até o Google I / O 2020. Por enquanto, esta versão traz várias alterações no nível do sistema, incluindo melhorias para o 5G conectividade, telas dobráveis e decodificação de vídeo de baixa latência, suporte para autenticação de tela de chamada SHAKEN / STIR e uma nova API de redes neurais do Google.

Talvez a alteração mais interessante do Android 11 para usuários comuns seja uma seção de conversa dedicada na aba de notificações, o que assumimos significa que você poderá ver mais mensagens e até imagens em um tópico de bate-papo ao responder diretamente de uma notificação. Há também uma nova opção de permissão de local no Android 11, que permite conceder acesso único ao local a um aplicativo.

Existem outras melhorias de segurança no Android 11, como a capacidade de armazenar com segurança IDs pessoais, como licenças de driver. A postagem no blog do Google para desenvolvedores tem mais informações sobre o que há de novo no software.

Esperamos testar o Android 11 em breve e informaremos o que encontramos. Se você não é um desenvolvedor, recomendamos aguardar para atualizar este SO no seu telefone Pixel. Provavelmente haverá toneladas de bugs, e o material mais emocionante ainda está por vir.

O Google disse que uma versão beta pública chegará em maio ou próximo do Google I / O 2020, para que os usuários comuns também tenham a chance de testar o Android 11.