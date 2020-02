Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A próxima onda de telefones intermediários do Google já apareceu em forma de codinome antes, com os nomes Sunfish, Redfin e Bramble sendo encontrados no código de um novo aplicativo do Google Camera.

No entanto, não ouvimos qual dispositivo está relacionado a qual codename até agora.

A XDA Developers encontrou um novo código que vincula o Google Pixel 4a diretamente ao "Sunfish" - que também reúne uma nova informação relacionada às suas especificações.

Como o Sunfish foi anteriormente vinculado ao sistema no chip Qualcomm Snapdragon 730, você pode estar certo de que é isso que impulsionará o Pixel 4a.

Isso também significa que não será um aparelho 5G.

Até o momento, não há indicações sobre como Redfin ou Bramble serão chamados. É provável que haja pelo menos um Pixel 4a XL em algum lugar, simplesmente porque já existe um 3a XL no mercado. No entanto, não há evidências disso.

Também não sabemos se um dos outros dois dispositivos será habilitado para 5G, embora seja possível considerar que havia apenas dois intermediários lançados em 2019 e entendemos que três virão este ano.

De qualquer maneira, duvidamos que seja a última pepita de informações vazadas antes de o Google as anunciar oficialmente (em maio seria o nosso palpite, com base na programação de lançamentos do ano passado).