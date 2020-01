Google Pixel 4a pode ser lançado com variante 5G

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Um novo relatório afirma que encontrou evidências de que o Google está trabalhando em um dispositivo 5G de gama média e que este poderia ser um dos telefones a serem lançados na família Pixel 4a um pouco mais tarde este ano.

As evidências apontam para pelo menos um (possivelmente dois) modelos de smartphones fabricados pelo Google sendo alimentados pelo processador Snapdragon 765 .

Com o lançamento do Pixel 4a esperado em breve, é possível que esses dispositivos da série Snapdragon 700 possam muito bem ser variantes dessa série.

Não sabemos se é definitivamente o Pixel 4a, porque tudo o que temos até agora são codinomes.

O Google geralmente usa codinomes em relação aos dispositivos futuros, além de testar dispositivos que nem sempre vêem a luz do dia. O fato de haver três deles sugere que existe um produto real em algum lugar.

Os três novos codinomes descobertos pelos desenvolvedores do XDA são Sunfish, Redfin e Bramble.

Redfin é o dispositivo - fabricado por uma subsidiária da Foxconn - que possui o processador Snapdragon 765. Sunfish é um telefone 4G alimentado por um chipset Snapdragon 730.

Quanto ao Snapdragon 765, esse é o primeiro apresentado pela Qualcomm no final de 2019 e um dos primeiros processadores a oferecer 5G embutido.

Embora o 5G seja certamente o novo movimento , parece incomum que um fabricante de smartphones lance um telefone 5G de gama média antes de ter um dispositivo 5G emblemática.

Com isso dito, antes do final de 2019, os processadores Snapdragon com modems 5G incorporados não existiam. Os telefones Qualcomm com 5G lançados no ano passado apresentavam um modem 5G separado e separado.

A especulação por enquanto é que o modelo Snapdragon 765 é o 4a XL com 5G, enquanto o Sunfish - aquele alimentado por um chip 4G - é o 4a menor.

Até o Google anunciar oficialmente alguma coisa, isso é apenas um boato, mas se seria interessante o Google lançar uma versão mais acessível de sua linha Pixel com 5G embutido.

Ele pode acabar sendo um dos primeiros dispositivos 5G que não custam uma quantia impressionante e o que o torna bastante atraente.