Os vazamentos do gabinete Pixel 4a mostram um design familiar

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Parece que a temporada do Pixel 4a está quase chegando. Outro vazamento - desta vez de um fabricante de caixas - mostrou o próximo orçamento do Pixel em seu esquema de cores rosa suave.

Como a renderização 3D que vimos anteriormente, mostra claramente que este dispositivo terá um sensor de impressão digital montado na parte traseira, em vez de um sistema avançado de reconhecimento facial na frente.

Os tradicionalistas que gostam de usar seus fones de ouvido com fio ficarão satisfeitos ao ver que parece haver uma entrada de 3,5 mm na borda superior.

E embora a caixa da câmera seja semelhante ao Pixel 4 , parece que há apenas uma câmera, em vez do sistema duplo que vimos no irmão mais caro.

Na verdade, não é possível obter muitas informações novas da renderização do criador de casos que ainda não vimos no vazamento anterior.

O que ele faz, porém, é mostrar que os fabricantes de acessórios estão se preparando para este dispositivo e adiciona mais credibilidade à renderização anterior e aos recursos mostrados.

A partir dessas renderizações, provavelmente podemos esperar ver um telefone com molduras mais finas do que o Pixel 3a de gama média do ano passado e um com um esquema de cores com acabamento fosco, como a série Pixel 4.

Obviamente, algumas partes do caso renderizam perguntas à mente. Por exemplo, como a exibição na imagem na parte superior parece estar completamente na proporção errada para um smartphone moderno e muito ampla.

Não é um erro que nos preocupa enormemente, pois não é incomum ver esses mesmos erros em muitas listagens oficiais de casos baratos on-line. Compare seu tamanho e forma com a segunda imagem e você poderá ver que é uma inconsistência e não uma representação precisa.

Não temos certeza de quando o Pixel 4a será lançado. Mas manteremos as atualizações sempre que ouvirmos mais.