Google Pixel 4a: data de lançamento, rumores, especificações e vazamentos

Em 2019, o Google lançou um aparelho mais acessível, o Pixel 3a, e parece que haverá um acompanhamento em 2020, uma versão mais barata do Pixel 4.

Os vazamentos em torno do Google Pixel 4a começaram a aparecer, por isso estamos reunindo-os para que você espere chegar o dia do lançamento.

Previsões para maio de 2020

Nada foi dito sobre quando poderemos ver o lançamento do Pixel 4a até agora, mas o Pixel 3a foi anunciado no Google I / O 2019 , em maio. O melhor ponto de partida é que veremos um cronograma de lançamento semelhante do Google, embora seja mais cedo para colocar o telefone no mercado mais cedo, após o sucesso de 2019.

Não há nenhuma palavra sobre preço, mas esse é um ponto-chave deste telefone. O Google baixou os preços do Pixel 4, de modo que o 4a pode chegar mais barato do que o 3a de £ 399.

144,2 x 69,5 x 8,2 mm

Três cores

Graças a algumas renderizações detalhadas, temos uma visão de como será esse telefone. Ele não gera muitas surpresas, mas vale a pena mencionar que as dimensões fornecidas sugerem que é um pouco menor que o Pixel 3a. No entanto, a tela - embora não seja de ponta a ponta - reduz a testa e o queixo do telefone 2019, então a tela provavelmente será maior.

Há um scanner de impressões digitais na parte traseira, mas ainda não se sabe que material está sendo usado para o corpo. As primeiras renderizações dão a ele uma aparência perfeita como se fosse policarbonato, e o YouTuber Dave Lee confirmou que esse é o caso.

Também interessante é que o Google parece estar pressionando aqui uma câmera pronunciada, com uma única câmera e flash na caixa preta na parte traseira. Isso dá, pelo menos, algum vínculo de design familiar ao Pixel 4. Nota: há rumores de que haverá apenas um tamanho em 2020 e achamos que essa é a decisão certa: o Pixel 3a XL simplesmente não era competitivo a esse preço .

Também há três cores: preto com um botão de limão, branco com um botão laranja e, finalmente, uma versão verde-azulada com um botão rosa quente.

Um detalhe interessante é o soquete de fone de ouvido de 3,5 mm, algo que muitos telefones principais agora omitem.

Tela de 5,81 polegadas

Câmera de perfuração

Provável OLED

Espera-se que a tela do Pixel 4a seja plana, com molduras reduzidas e sem entalhes. Em vez disso, haverá um furo na câmera frontal, algo que nunca vimos em um pixel antes.

Não há nenhuma palavra na resolução do Pixel 4a, mas é provável que seja 1080p. Embora não haja detalhes sobre a tecnologia de exibição, suspeitamos que seja OLED.

Quanto ao hardware, não há detalhes. Podemos assumir que será uma série Snapdragon 700. Se o Google quiser pressionar o 5G, provavelmente será o Qualcomm Snapdragon 765 , mas não podemos ver isso como uma prioridade imediata para o Google.

O mesmo se aplica a outras especificações importantes de hardware: não conhecemos a RAM ou o armazenamento, mas o Pixel 3a era uma configuração de 4 / 64GB.

A partir das renderizações, podemos ver uma única câmera na caixa traseira, junto com o flash LED. Podemos assumir com segurança que essa é a mesma unidade de câmera que o Pixel 4 - afinal, esse é o ponto desses telefones - para fornecer acesso a essas habilidades de câmera por um preço mais baixo.

Nesse sentido, você pode esperar encontrar um sensor de 12,2 megapixels e 1,4 µm com lente f / 1,7 e estabilização de imagem óptica. Provavelmente terá todas as habilidades de IA do Pixel 4, como Night Sight .

A câmera frontal na tela provavelmente é um sensor de 8 megapixels e 1,22 µm com lente f / 2.0 e algumas habilidades raras de bokeh.

