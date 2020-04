Google Pixel 4a: Data de lançamento, rumores, especificações e vazamentos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Em 2019, o Google lançou um aparelho mais acessível, o Pixel 3a e parece que haverá um acompanhamento em 2020, uma versão mais barata do Pixel 4.

vazamentos em torno do Google Pixel 4a começaram a aparecer, então estamos arredondando-os para que você saiba esperar o dia do lançamento.

Anúncio de 12 de maio de 2020?

$399 preço confirmado

Nada foi dito sobre quando podemos ver o lançamento do Pixel 4a até agora, mas o Pixel 3a foi anunciado no Google I/O 2019. O Google I/O 2020 foi cancelado devido ao coronavírus, mas a data que escolhemos como provável para o evento principal - e lançamento - foi 12 de maio de 2020. Não há nada oficial nem vazamentos até agora, mas esse é o nosso melhor palpite.

O preço, no entanto, parece ser pregado em US $399, graças ao que parece ser um cartaz vazado mock-ups mostrando o telefone.

144,2 x 69,5 x 8,2 mm

Três cores

Corpo de policarbonato

Graças a alguns renderizações detalhadas e vazamentos de fotos, temos uma boa idéia de como esse telefone será. Não traz muitas surpresas, mas vale a pena mencionar que as dimensões dadas sugerem que é um pouco menor do que o Pixel 3a. No entanto, a tela - embora não de ponta a ponta - corta a testa e o queixo do telefone 2019, de modo que a exibição provavelmente seja maior.

Há um scanner de impressões digitais na parte traseira e parece que vai ter um corpo de plástico ou policarbonato.

Também interessante é que o Google parece estar empurrando uma protuberância de câmera pronunciada aqui, com uma única câmera e flash na caixa preta na parte traseira. Isso, pelo menos, dá algum link de design familiar para o Pixel 4. Todos esses elementos das renderizações parecem corresponder a imagens vazadas do telefone.

Há também relatos de três cores: preto com um botão de limão, branco com um botão laranja e finalmente uma versão verde-azulada com um botão rosa quente. Um detalhe interessante é o soquete de fone de ouvido de 3,5 mm, algo que muitos telefones emblemáticos agora omite.

Três codinomes foram descobertos que poderiam apontar para diferentes modelos Pixel 4a, mas no momento, a maior parte do foco parece estar em um dispositivo, codinome Sunfish. Também houve um rumor de que só haverá um tamanho de Pixel 4a desta vez.

Monitor de 5,81 polegadas, 2340 x 1080 pixels

Câmera furo perfurador

OLED provável, 60 Hz

Espera-se que a tela no Pixel 4a seja plana, com molduras reduzidas e sem entalhe. Em vez disso, haverá um furo para a câmera frontal, algo que nunca vimos em um Pixel antes.

Diz-se que é um display 60Hz e pensado para ser OLED. A resolução é o 1080p esperado, o que deve estar bem neste tamanho do dispositivo.

Qualcomm Snapdragon 730, 4G

6 GB de RAM, 64 GB de armazenamento

Bateria 3080mAh

A descoberta de alguns novos codinomes - Sunfish, Bramble - encaixam os codinomes para dispositivos Pixel, juntamente com detalhes de hardware. Houve vazamentos de código que emparelham o Pixel 4a (Sunfish) com o Qualcomm Snapdragon 730, que seria 4G. Isso apareceu um par de vezes, então parece mais certo do que os outros dispositivos e corresponde especificações vazadas de um início hands-on.

Para completar as especificações, você tem 6GB de RAM e 64GB de armazenamento, o que deve caber este dispositivo acessível perfeitamente. Diz-se que uma bateria 3080mAh que soa um pouco não o lado pequeno, mas o Pixel 3a tinha uma bateria 3000mAh e descobrimos que funcionou bem o suficiente. Dadas as especificações de gama média, provavelmente será suficiente.

Quanto aos outros telefones codinome, eles incluíram um dispositivo QualcommSnapdragon 765, a nova plataforma com 5G integrado, embora não saibamos se estes são um dispositivos de lançamento reais ou dispositivos de teste - então não estamos muito certos de que existe uma versão 5G Pixel 4a.

Câmera principal de 12 megapixels

A partir dos renders, podemos ver uma única câmera na caixa traseira, juntamente com o flash LED. Podemos assumir com bastante segurança que esta é a mesma unidade de câmera que o Pixel 4 - esse é o ponto desses telefones afinal - para lhe dar acesso a essas habilidades de câmera a um preço mais baixo.

Nesse sentido, você pode esperar encontrar um sensor de 1,4 µm de 12,2 megapixels com lente f/1.7 e estabilização de imagem óptica. Ele provavelmente terá todas as habilidades de IA do Pixel 4, como Night Sight.

A câmera frontal no visor provavelmente será um sensor 8 megapixels 1.22µm com lente f/2.0 e algumas habilidades raras de bokeh, mas isso ainda está por ser confirmado.

Aqui estão todos os rumores sobre o Pixel 4a até agora.

Imagens que parecem mostrar o Pixel 4a em embalagens de varejo vazaram on-line, sugerindo que o telefone será lançado em breve.

Uma maquete de outdoor mostrou o novo Pixel 4a, incluindo o preço deUS $399.

Não há nada como um vídeo de um aparelho inéditado para revelar os detalhes - e foi exatamente isso que aconteceu.

O Pixel 4a apareceu em uma seleção de fotos vazadas, incluindo uma capa de tecido.

Surgiram imagens que podem mostrar o Pixel 4a, mas elas não vêm de uma fonte estabelecida, então poderia muito bem ser falsificada.

Relatórios sugerem que a Google mudou a produção do Pixel 4a para o Vietnã para aliviar a pressão sobre linhas de produção chinesas fechadas.

Outro conjunto de renderizações baseadas em rumores pinta uma imagem do que podemos obter do Pixel 4a.

Maisvazamentos de código vincularam o nome Sunfish ao Pixel 4a, e dissipam os rumores 5G.

Os codinomes para futuros dispositivos Pixel foram descobertos novamente pelos desenvolvedores XDA, desta vez em código do novo aplicativo Google Camera. Neste caso, eles aparecem em uma string chamada “pixel_20_mid_range” basicamente confirmando que Bramble e Sunfish são aqueles dispositivos Pixel a.

O Google confirmou a data para sua conferência de E/S do Google. A versão anterior deste telefone foi anunciada neste evento em 2019.

Nomes de

código juntamente com detalhes da plataforma de hardware foram descobertos, o que sugere que o dispositivo Qualcomm Snapdragon 765 está em desenvolvimento, o que significa um telefone 5G. Há três codinomes, então podemos ver três dispositivos Pixel 4a.

O que parecem ser imagens de um design de caso apareceram para o Pixel 4a.

YouTuber Dave Lee afirma ter algumas informações privilegiadas sobre o novo Pixel 4a e que não vai haver um Pixel 4a XL.

Os renderizadores do Pixel 4a de uma fonte confiável nos deram uma boa olhada neste futuro telefone do Google.