Google Pixel 4a 5G: data de lançamento, rumores, especificações e preço

(Pocket-lint) - Em 2019, o Google lançou um aparelho mais acessível para sua linha Pixel, o Pixel 3a. A empresa acompanhou este dispositivo com o Pixel 4a em agosto de 2020 - alguns meses depois do esperado.

O Google confirmou que haverá um modelo 5G do Pixel 4a antes do lançamento de 2020. Isso é tudo que ouvimos sobre o Pixel 4a (5G) até agora, incluindo preço, data de lançamento, design e especificações.

Outubro de 2020?

$ 499

Vindo para 9 países

O Google Pixel 4a foi anunciado em 3 de agosto. Ele estará disponível para compra nos EUA por $ 349 a partir de 20 de agosto, com pré-encomendas a partir de 3 de agosto. Para quem está no Reino Unido, o Pixel 4a estará disponível para pré-encomenda por £ 349 a partir de 10 de setembro, com data de venda em 1º de outubro.

O Pixel 4a 5G está confirmado para chegar neste "outono" com o Pixel 5 . O Google confirmou em seu blog sobre o lançamento do Pixel 4a que o modelo 5G terá preço inicial de US $ 499 nos Estados Unidos. Ele virá para os EUA, Canadá, Reino Unido, Irlanda, França, Alemanha, Japão, Taiwan e Austrália.

A data exata de lançamento do Pixel 4a 5G ainda não foi revelada, mas um vazamento no Twitter sugeriu que ele chegará em outubro de 2020. Se o Google vai realizar um evento Made by Google, ainda não sabemos.

144 x 69,4 x 8,2 mm

Corpo em policarbonato

Opção de cor branca

O Google Pixel 4a 5G deverá ter o mesmo design do Pixel 4a, com corpo de policarbonato, acoplado a um botão liga / desliga colorido.

Esperamos dimensões iguais ou muito semelhantes para o Pixel 4a, embora o peso possa ser diferente. O Pixel 4a pesa 143g, mas o Pixel 4a 5G poderia ser um pouco mais pesado. Um vazamento sugeriu que o veremos em uma cor branca, embora a provocação do Google mostre um telefone preto.

Assumindo que os modelos 5G oferecem o mesmo design que o modo 4G, você encontrará uma caixa de câmera preta quadrada pronunciada na parte traseira com uma única lente de câmera e flash no canto superior esquerdo e um sensor físico de impressão digital no centro da parte traseira. Na frente, a tela provavelmente terá engastes mínimos e uma câmera perfurada, como o Pixel 4a. Um fone de ouvido de 3,5 mm também é provável.

Tela de 5,81 polegadas, 2340 x 1080 pixels, 19,5: 9

Câmera furada

OLED, 60 Hz

Espera-se que a tela do Pixel 4a 5G seja a mesma do Pixel 4a. Se for esse o caso, espere uma tela plana de 5,81 polegadas, com engastes estreitos em comparação com os dispositivos Pixel 3a e um orifício para a câmera frontal.

O Pixel 4a tem uma proporção de 19,5: 9 e uma taxa de atualização de 60 Hz, então esperamos que o modelo 5G siga o exemplo. O painel provavelmente será OLED como o 4a e espera-se que a resolução seja Full HD +.

Qualcomm Snapdragon 765, 5G

6 GB de RAM, 128 GB de armazenamento

Bateria 3140mAh

Alguns codinomes vazaram na corrida para o lançamento do Pixel 4a - Sunfish, Bramble - junto com detalhes de hardware. Code leaks emparelhou o Pixel 4a (Sunfish) com o Qualcomm Snapdragon 730G e 6 GB de RAM, que é o Pixel 4a. Há também 128 GB de armazenamento e uma bateria de 3140 mAh.

Já os outros telefones com codinome incluem um dispositivo Qualcomm Snapdragon 765 , a plataforma com 5G integrado. Não houve tantos detalhes vazados sobre esta versão, então atualmente não está claro se este será o chipset usado ou se haverá um aumento na memória RAM ou na capacidade da bateria.

Até agora, o Pixel 4a (5G) foi listado no site de uma operadora de celular como um futuro dispositivo 5G do Google, apareceu no código de uma nova versão da Câmera do Google e Ishan Agarwal vazou no Twitter também, mas nenhum oferece uma divisão das especificações como ainda. Esperamos pelo menos 6 GB de RAM, 128 GB de armazenamento e uma bateria de 3140 mAh como o Pixel 4a.

Câmera principal de 12,2 megapixels

Câmera frontal de 8 megapixels

Como o Pixel 3a, o Pixel 4a tem a mesma unidade de câmera do Pixel 4 - esse é o objetivo desses telefones, afinal - para dar a você acesso a essas habilidades de câmera a um preço mais baixo. Portanto, esperamos que o Pixel 4a 5G ofereça o mesmo também.

Portanto, você pode esperar um sensor de 12,2 megapixels e 1,4 µm com lente f / 1.7 e estabilização ótica de imagem com todas as habilidades de IA do Pixel 4, como Visão noturna com modo astrofotografia, Top Shot e Modo Retrato.

A câmera frontal na tela provavelmente será um sensor de 8 megapixels e 1,22 µm com lente f / 2.0.

Aqui estão todos os rumores em torno do Pixel 4a (5G) até agora.

Um vazador do Twitter com um bom histórico de vazamentos do Google sugeriu que veremos o Pixel 4a 5G em outubro de 2020.

O Google anunciou o Pixel 4a em uma postagem de blog e confirmou que haveria um modelo 5G no "outono", com um preço inicial de US $ 499. Porém, não deu uma data de lançamento exata.

Ishan Agarwal - que tem um histórico decente de vazamentos - compartilhou uma imagem no Twitter afirmando apresentar o Pixel 4a 5G e o Pixel 5 5G. Ele disse que o Pixel 4a 5G seria maior do que o Pixel 5 5G e custaria US $ 499.

Eu cometi um erro de digitação. Eu sinto Muito. O telefone menor de metal escovado é o Pixel 5 5G, à esquerda. O da direita é o Pixel 4a 5G que é maior com um botão liga / desliga colorido. https://t.co/KcJfHB0Ptf - Ishan Agarwal (@ ishanagarwal24) 2 de agosto de 2020

O vazamento serial Ishan Agarwal listou as especificações do Pixel 4a junto com uma série de especificações e o preço, deixando muito pouco para a imaginação.

O código em uma nova versão do aplicativo Câmera do Google sugeriu que há uma versão 5G do Pixel 4a, um boato que ouvimos antes.

Uma operadora menor dos Estados Unidos indica que um aparelho 5G do Google está chegando , com a maioria dos analistas concluindo que pode ser uma versão do Pixel 4a.

Um varejista francês listou a PIxel 4a nas cores preta e azul, ao mesmo tempo que colocou um preço nela. A data de envio sugerida de 7 de julho também levanta dúvidas.

A data de lançamento do Pixel 4a parece ter escorregado e escorregado e um vazador do Twitter acha que sabe a nova data.

Pixel 4a



Originalmente era maio, foi adiado para junho, agora foi adiado novamente.



“Just Black” e “Barely Blue”



Plano atual para anúncio:

13 de julho



BTW - apenas 4G.

(Desculpe por matar os rumores 5G)



Parece que eles estão prontos para serem enviados. A decisão é baseada principalmente na análise de mercado. - Jon Prosser (@jon_prosser) 21 de maio de 2020

Mais vazamentos de código vincularam o nome Sunfish ao Pixel 4a e dissiparam os rumores 5G.

Os codinomes para futuros dispositivos Pixel foram descobertos novamente pelos desenvolvedores XDA , desta vez no código do novo aplicativo Google Camera. Nesse caso, eles aparecem em uma string chamada "pixel_20_mid_range" basicamente confirmando que Bramble e Sunfish são os dispositivos Pixel a.

Codenames e detalhes da plataforma de hardware foram descobertos , o que sugere que o dispositivo Qualcomm Snapdragon 765 está em desenvolvimento, ou seja, um telefone 5G. Existem três codinomes, então podemos ver três dispositivos Pixel 4a.

YouTuber Dave Lee afirma ter algumas informações privilegiadas sobre o novo Pixel 4a e que não haverá um Pixel 4a XL.

Escrito por Chris Hall.