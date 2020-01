Google reduz preços de Pixel 3a e Pixel 3 XL - economize até 80 €

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Você pode obter uma economia de crack no Google Pixel 3a e 3a XL no momento.

O Google ofereceu dinheiro com vários dispositivos no último mês, reduzindo o preço do Pixel 4 e 4XL, além dos agora reduzidos Pixel 3a e 3a XL, o que significa que você poderá comprar esses ótimos telefones com câmera por não muito dinheiro.

Esperamos que o Google anuncie uma nova versão em sua série a em breve - o Pixel 4a e 4a XL estão dentro de semanas, então não é de admirar que o Google queira vender as versões mais antigas - que continuam sendo de grande valor para o dinheiro.

• Google Pixel 3a, 64GB, agora £ 329, economize £ 70 (era £ 399): o Pixel 3a está posicionado um pouco mais baixo que o telefone principal do Google, mas roda no Android 10 puro e vem com a ótima câmera na parte de trás, tornando isso um ótimo celular para quem deseja fotos excelentes sem um preço alto. Veja a oferta no Carphone Warehouse | Currys PC World

• Google Pixel 3a XL, 64 GB, agora R $ 399, economize R $ 80 (era R $ 479): O dispositivo Pixel 3a maior ainda tem um preço baixo, mas possui uma ótima tela de 6 polegadas. Veja a oferta no Carphone Warehouse | Currys PC World

