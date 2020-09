Preço e ofertas do Google Pixel 4a para setembro de 2020

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O último Pixel 4a do Google foi anunciado e já está disponível nos Estados Unidos - veja os preços mais recentes em nosso widget abaixo.

No Reino Unido, o Pixel 4a está oficialmente disponível para encomenda a partir de 10 de setembro e para venda a partir de 1 de outubro.

Sem SIM, o Pixel 4a de 6 GB de memória / 128 GB de armazenamento está disponível por $ 349 / £ 349. Uma versão 5G será lançada em outubro junto com o Pixel 5 .

Nosso widget é atualizado em tempo real para garantir que você sempre veja as melhores ofertas do Pixel 4a, junto com os preços mais recentes sem SIM.

A Vodafone confirmou-nos que irá distribuir o Pixel 4a no Reino Unido. Nos EUA, Verizon, T-Mobile e AT&T venderão o novo telefone Pixel.

Escrito por Dan Grabham.