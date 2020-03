Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Há alguns anos, o Google prometeu lançar vozes de celebridades do Google Assistant, chamadas "cameo", e a voz de John Legend emergiu logo depois como a primeira. Graças à inteligência artificial DeepMind do Google e ao modelo de síntese de fala WaveNet, o Google facilmente amostrou e replicou realisticamente o discurso de Legend, reduzindo assim o tempo de estúdio necessário para o artista.

Ele pode lhe dar um feliz aniversário e responder a uma série de outras perguntas. Mas não é uma voz de pleno direito. O Assistente padrão do Google pode entrar em algumas respostas. Ainda assim, é muito legal, especialmente se você é fã. Infelizmente, as vozes de camafeus, incluindo a Legend, têm uma data de validade.

O Google anunciou que você tem até 23 de março para usar a participação especial do Legend no Google Assistant. Se você quiser se divertir antes que acabe, veja como.

" #HeyGoogle , faça-me uma serenata mais uma vez." Aprecie a participação especial de @JohnLegend no Google Assistant antes de terminar em 23 de março. Https://t.co/C4vAzyl3x7 - Google (@Google) 5 de março de 2020

Há duas maneiras de você fazer isto:

Peça ao Google para ativar a voz de John Legend. Apenas diga: "Ei, Google, fale como uma lenda" ou "Ei, Google, me faça uma lenda". Isso funciona se você possui um dispositivo em que o Google Assistant está sempre ouvindo, como uma Página inicial do Google. Mas se o seu dispositivo nem sempre o Assistente ativado estiver ativado, inicie o Google Assistant (pressione e segure o botão Início ou o botão Assistente do telefone) e diga "fale como uma lenda". Selecione a voz de John Legend através do aplicativo Google Assistant. Abra o aplicativo Assistente do Google no seu dispositivo, toque no botão com três pontos e toque em Configurações. A partir daí, toque em Preferências, toque em "Assistente de Voz" e faça sua seleção.

Nota: Você pode desativar a participação especial nas configurações do aplicativo Google Assistant.

A voz de John Legend é uma aparição - daí o nome. Não é usado para todas as solicitações. Mas você pode dizer algumas coisas para ouvir a voz dele em uma resposta do Assistente do Google. Aqui estão alguns exemplos, juntamente com alguns ovos de páscoa:

"Eu preciso de um guarda-chuva hoje?"

"Como você cozinha bacon no forno?"

"A que distância está a lua?"

"Existe uma atmosfera na lua?"

"Vênus é do mesmo tamanho que a Terra?"

"O que são mãos de jazz?"

"Qual é a temperatura lá fora?"

"Por que o céu é azul?"

"Como está o tempo?"

"Você é John Legend?"

"Me cumprimente."

"Você conhece Chrissy Teigen?"

"Como você está?"

"Serenata para mim."

"Cante parabéns para você."

"Cante-me uma música."

"Conte-me uma piada."

"Qual é a sua melhor linha de pickup?"

"Qual sua música favorita?"

"Quem é a sua paixão por celebridades?"

